Soluzioni per il ponte chiuso: mercoledì un’assemblea 

Le soluzioni che consentiranno al paese di Villaputzu di rompere l’isolamento causato dalla chiusura improvvisa del ponte di ferro saranno illustrate dal sindaco Sandro Porcu (in collaborazione con il comitato del ponte) mercoledì 8 maggio alle 17 nel corso di un’assemblea pubblica che si terrà nell’aula consiliare.

L’assemblea si sarebbe dovuta tenere nei giorni scorsi ma è stata spostata, come ha comunicato il primo cittadino, “per impegni imprevisti e improrogabili”.

La soluzione immediata è la realizzazione di un guado in sicurezza con l’utilizzo di tubi che consentiranno anche il deflusso dell’acqua (nel caso di portate limitate, altrimenti si provvederà a chiudere il passaggio). I soldi – circa 200mila euro – sono stati girati al Comune dalla Provincia.

«La Regione – ha spiegato il commissario della Provincia, Mario Mossa – ci ha chiesto di farlo e noi, dal momento che i soldi sono della Regione, stiamo provvedendo». Mossa aggiunge anche che la Provincia «non può intervenire su un guado perché non è di sua competenza, è l’Adis che deve dare i pareri e le autorizzazioni. Noi ci stiamo concentrando sullo svincolo che collegherà il paese alla nuova 125, il progetto è pronto». Mossa, assieme al sub commissario Ignazio Tolu, nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo per vedere lo stato del ponte. La travi in ferro che lo sostengono – è quanto è emerso al termine dell’intervento di sabbiatura effettuato dall’impresa che si è aggiudicata i lavori – sono completamente bucate.

