«Soluzione inutile, il problema non è la mobilità interna» 

Cagliari, il traffico: un problema che tutti cagliaritani conoscono bene. L’amministrazione, si sa, studia soluzioni “light” dentro un piano complessivo sulla mobilità (bus, metro, parcheggi, sensi unici, rotatorie). Altri propongono progetti più a lungo raggio: prima il tunnel, ora la funicolare. «Il problema di Cagliari non sono gli spostamenti interni ma la quantità di auto che arriva dall'hinterland, perciò se dobbiamo concentrarci su qualche progetto strategico dobbiamo evitare che quella quantità di flussi entri ogni giorno in città», premette Italo Meloni, docente di pianificazione dei Trasporti all’università di Cagliari. Come? «Attraverso il potenziamento del trasporto pubblico, per esempio la linea ferroviaria da Assemini, Decimo, Elmas, la metro leggera che parte da Sestu, poi corsie preferenziali sulla direttrice Quartu, Selargius, Monserrato, Quartucciu. Gli unici interventi dentro Cagliari riguardano il miglioramento del trasporto pubblico, solo cosi evitiamo che molte persone arrivino con l’auto in città dove, peraltro, manca un piano della sosta. La città metropolitana dovrebbe organizzare una mobilità metropolitana, ma finora non l’ha fatto. In questo momento bisogna evitare che 150mila i veicoli entrino ogni giorno in città. Serve una strategia», conclude il docente. ( ma. mad. )

