Soluzione interna all’Uta: ecco Picciau 

Cambio di guida tecnica in casa Uta, che affida la panchina a Raffaele Picciau. Il trequartista e capitano biancoverde, dopo aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo, non saluta i colori che veste dal 2020 e proseguirà la propria avventura da allenatore. Picciau rimpiazza Antonio Madau, sollevato dall’incarico insieme al vice Andrea Manca (reduci da un’ottima scorsa stagione in Promozione) dopo soli 180’.

Una decisione maturata dopo un avvio complicato e legata non soltanto ai risultati ottenuti sul campo, ma anche alla volontà della società di ritrovare i giusti equilibri all’interno del gruppo lacerato al suo interno. «Prima di fare i mister, i direttori sportivi, i dirigenti, i giocatori e i presidenti cerchiamo di essere uomini. La dignità delle persone deve essere sempre rispettata. Sono molto deluso… ma nonostante tutto non penso possiate riuscire a farmi passare la voglia di fare calcio», alcune parole affidate ai social dell’ex tecnico del Sant’Elena.

L’Uta è ancora a zero punti dopo le prime due giornate di campionato, a cui si aggiunge l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Accademia Sulcitana. Sabato i biancoverdi scenderanno in campo contro l’Atletico Cagliari dell’ex allenatore Carlo Saba. Storie che si incrociano ulteriormente, se si pensa il trascorso di Raffaele Picciau proprio con il club rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA