Soluzione a tempo per i medici di base 

Due medici a mezzo servizio per i pazienti in attesa di assegnazione del medico di medicina generale, dopo il trasferimento di una dei cinque medici di base. A Serramanna, dove da qualche giorno mille cittadini sono privi di assistenza sanitaria di base per l’addio della dottoressa Silvia Puxeddu, arriva la soluzione temporanea al disservizio. Per il mese di settembre, due camici bianchi, Paolo Mossa e Chiara Murru, hanno risposto all’appello della Asl del Medio Campidano e garantiranno alcune prestazioni ai pazienti orfani della dottoressa trasferita.

Le prestazioni

Non prevedono visite mediche ma esclusivamente impegnative e ricette mediche. La svolta, evidentemente limitata e temporanea, è riassunta nella nota inviata dal direttore del distretto socio-sanitario di Sanluri Igino Pisu al sindaco di Serramanna Gabriele Littera. «Il dottor Paolo Mossa e la dottoressa Chiara Murru hanno dato disponibilità nelle giornate di settembre 2023 ad effettuare impegnative e/o ricette mediche dei pazienti in attesa di assegnazione del medico di medicina generale nel Comune di Serramanna. A tal proposito, si specifica che le prescrizioni farmaceutiche verranno effettuate esclusivamente previa presentazione di documentazione medica adeguata che ne attesti la corrente validità, quali referti di specialisti, fogli di ricovero, piani terapeutici».

Il servizio

Nel poliambulatorio di corso Europa ha preso avvio venerdì scorso e proseguirà oggi (dalle 18 alle 20), l’11 settembre (dalle 18 alle 20), il 15 settembre (dalle 18 alle 20), il 18 settembre (dalle 18 alle 20), il 22 settembre (dalle 9 alle 12), il 26 settembre (dalle 16 alle 19), il 28 settembre (dalle 16 alle 19) e 30 settembre (dalle 8 alle 10). Il sindaco di Serramanna Gabriele Littera prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. «I due medici si sono resi disponibili ad accogliere i pazienti che erano in carico con la dottoressa Puxeddu fino ai giorni scorsi. Sarà necessario portare con sé la documentazione medica utile alla prescrizione di farmaci, piani terapeutici e altro. Li ringrazio di cuore a nome di tutti noi e invito tutti alla massima serenità, al massimo rispetto ed a pazientare con loro. Se ci sarà qualche disagio sono le ultime persone con le quali sfogarsi o altro», commenta Littera, che per una soluzione più concreta rimanda «al bando, sempre dalla Asl Medio Campidano, che mira a ricevere candidature da parte di medici di medicina generale, a fronte di un pagamento molto dignitoso, per coprire temporaneamente questa sede rimasta vacante a Serramanna, in attesa che possa essere bandita e assegnata come sede definitiva nei prossimi mesi».

