Soltanto un punto e l’Hermaea rischia 

hermaea olbia 2

volley soverato 3

Hermaea Olbia : B. Orlandi 9, Adriano 8, Anello, Padre, Gannar 13, Blasi (L), Civetta, Marku 4, Imamura, Partenio 23, Fontemag- gi 24, Schmit 1. All. Guadalupi.

Volley Soverato : Barbazeni 11, Romanin 5, Alcantara 9, Coccoli, Tolotti, Zuliani 2, Frangipane 19, G. Orlandi, Buffo 26, Guzin 13, Vittorio (L). Allenatore Guidetti.

Parziali : 25-27, 25-23, 23-25, 29-27, 13-15.

Olbia. La sconfitta casalinga subita dal Soverato, a segno al tie-break, rischia di costare cara all’Hermaea Olbia. Il secondo turno della poule salvezza di A2 femminile di volley frutta alla squadra di Dino Guadalupi un solo punto.

Ben poca roba per chi deve abbandonare la zona retrocessione, con l’aggravante che quello perso ieri al GeoPalace era uno scontro diretto. Le calabresi giungono in Gallura in salute e in fiducia, e il primo set, in cui la spuntano ai vantaggi 27-25, è emblematico del loro stato di forma. Buona la reazione dell’Hermaea, che pareggia i conti vincendo il secondo parziale a 23, meno la tenuta, tanto che il terzo set lo vince Soverato con lo stesso punteggio. Per avere ragione dell’avversario nel quarto l’Hermaea deve sudare le canoniche sette camicie: set archiviato ai vantaggi 29-27. Finché nel quinto equilibratissimo set riemerge lo stato di salute delle calabresi, che conquistano il tie-break 15-13 portando a casa 2 punti e lasciando solo le briciole al- l’Hermaea. Le biancoblù andranno ora sul campo del Pescara, ultimo a 1 punto. Occasione da non fallire.

