Soltanto rabbia e fischi per l’ex Lapadula 

Ancora una volta Marassi gli ha regalato una delusione. Gianluca Lapadula a Genova, sponda genoana, non ha lasciato un gran ricordo. Anzi. E ieri, nella sfida da ex, ha rimediato solo i fischi di quelli che furono i suoi tifosi e poco altro.

Serata nera

Un'esperienza poco fortunata, quella dell'italo-peruviano al Genoa, due stagioni e appena 7 reti in campionato, 6 nella prima e una soltanto nella seconda, condita da polemiche e infortuni, fino all'addio senza troppi rimpianti. Soprattutto da parte dei tifosi, che non gli hanno mai perdonato alcune situazioni e che da lui si aspettavano decisamente di più. E i fischi hanno fatto da cornice al suo ingresso in campo ieri sera, avvenuto a inizio ripresa, col Cagliari già in apnea e sotto di due reti. Lui, Lapadula, ha provato a dare la scossa. A modo suo, come sempre. Gettandosi su tutti i palloni, mettendosi al centro dell'attacco, facendo la guerra contro la difesa genoana e provando ad arricchire un bottino stagionale decisamente povero. In particolare, se rapportato alle 25 reti della scorsa stagione. Un tentativo vano, con qualche incursione, senza mai riuscire però a impensierire Martinez. E restando così ancorato a quota 2 gol, come non capitava proprio da quella disgraziata seconda stagione genoana.

Da un'ex all'altra

Lapadula prova a ribellarsi al destino. Quest'anno, col titolo di capocannoniere e giocatore dell'anno dell'ultima cadetteria, sperava di dimostrare che i gol può segnarli anche in Serie A. Ma infortuni e acciacchi vari non lo hanno certo aiutato. E per lui sono arrivate solo due reti, pesantissime, contro Sassuolo e Salernitana, l'ultima gioia datata 9 marzo. Ora Lapadula, come tutti i compagni, vuole metter via la serata nera di Marassi per concentrarsi sulla sfida di domenica col Lecce. Non una gara banale per il numero 9 rossoblù, che in Puglia ha vissuto una stagione intensa, nel 2019-20, l'unica in carriera chiusa in doppia cifra (11 reti) in Serie A. Tanti gol che, però, non furono sufficienti a evitare la retrocessione. E domenica, contro il Lecce, un'altra ex, Gianluca Lapadula proverà a ritrovare la rete e, soprattutto, centrare una vittoria fondamentale per restare aggrappati alla Serie A. (al.m)

RIPRODUZIONE RISERVATA