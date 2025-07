Soltanto la Torres festeggia la A2M 

La Torres centra la promozione in Serie A2 di tennis maschile a squadre, restano in B1 Tc Cagliari e Tc Terranova: sono i verdetti dei match di ritorno dei playoff.

La Torres ha vinto i primi due singolari sui campi del Tc Treviglio con Matteo Mura (6-2, 6-0 su Matteo Castellazzo) e Valerio Perruzza (7-6, 6-3 su Davide Pontoglio). Gli altri due singolari sono stati messi in campo per onor di firma, con Andrea Cherchi che si è ritirato sul 3-2 contro Marco Foglieni, mentre Alberto Barroso Campos ha dato subito strada ad Andrea Fiorentini.

Beffa per il Tc Cagliari che, dopo il 3-3 di Bari, è stato sconfitto in casa nel doppio di spareggio. I rossoblu conquistano tre singolari su quattro e paiono a un passo dalla promozione: Lautaro Falabella regola 6-3, 6-1 Matteo De Vincentis, Nicola Porcu batte 7-5, 6-1 Francesco Colasanto e Carlos Sanchez Jover supera 6-4, 6-0 Oleksandr Ovcharenko, mentre Lorenzo Rocco cede 6-1, 6-2 davanti a Riccardo Trione. Ma nei doppi, i pugliesi centrano la doppietta, con De Vincentis/Colasanto che battono 7-5, 6-1 Porcu/Rocco e il doppio tiebreak (7-5, 7-3) di Ovcharenko/Trione su Sanchez Jover/Falabella. La promozione si decide al doppio di spareggio: da una parte Sanchez Jover/Porcu, dall'altra Ovcharenko/Trione. I pugliesi si aggiudicano i primi sette giochi del match. I cagliaritani reagiscono e salvano 3 matchpoint sul 5-3, ma il game successivo è quello letale: in A2 ci va il Bari.

Resterà in B1 anche il Tc Terranova. Dopo il 6-0 subito a domicilio, gli olbiesi sono arrivati a Barletta con poche speranze. I pugliesi hanno chiuso subito i conti con le vittorie di Matteo Del Pino su Leonardo Mazzucchelli (doppio 6-1) e Lorenzo Carbone su Andrea Calcagno (6-3, 6-2), per poi cedere per rinuncia gli altri match ai galluresi.



