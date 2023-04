Soltanto due simboli di partito nella scheda 

Partiti contro liste civiche; una battaglia (quantomeno in termini di presenza nelle prossime sedi elettorali), dominata da queste ultime. Nel confronto con le amministrative del 2018 il divario si è amplificato, se cinque anni fa su 13 liste presentante, 6 appartenevano ai partiti (M5S, FdI, Riformatori Sardi, Forza Italia, Pd e Rifondazione comunista), ad oggi in vista della chiamate alle urne del prossimo maggio sono rimasti in due, Pd e FdI. Quest’anno le liste civiche per il momento sono 12.

I commenti

«Le liste civiche aiutano chi è lontano dagli schemi partitici a percorrere nuovi cammini. - spiega il coordinatore cittadino di FdI Roberto Chirigu - Quella di concorrere da soli e con il nostro simbolo a sostegno di Luigi Biggio, è una scelta identitaria, con un percorso politico che parte dalle comunali, passa per le regionali e così via. Tanti movimenti hanno come fine ultimo solamente le elezioni comunali e racchiudono delle persone della società civile che non si rispecchiano nel progetto di un partito. Non capisco invece chi, pur facendo parte storicamente della politica cittadina, dismette la casacca di partito per indossare quella civica». Simone Saiu, consigliere comunale di FI ha sposato la causa del progetto civico del candidato a sindaco Giuseppe Pes e spiega: «A livello comunale, le liste civiche sono uno strumento per metter insieme idee e progetti di persone che, seppure con una provenienza politica diversa, hanno una visione e progetti comuni. Sono convinto che ogni tentativo della coalizione del sindaco uscente di voler evidenziare presunte contrapposizioni a livello regionale o nazionale sia destinato a fallire, dato che loro per primi hanno amministrato in passato con forze del centrodestra presenti tutt’oggi nella coalizione. Capisco che sia difficile da concepire che alcune componenti, anche di sinistra, abbiano deciso di sostenere Pes e non Usai, ma dovranno abituarsi all’idea».

Le scelte

Una lista civica a traino di Pes ci sarà anche da parte del consigliere del M5S Federico Garau: «L’obiettivo della scelta fatta è di dimostrare alla città che mettiamo davanti i progetti e i programmi alle bandiere politiche. Con la coalizione civica siamo stati in grado di far dialogare persone accomunate dal solo interesse per il bene della città e degli iglesienti». Per il segretario cittadino del Pd Federico Sias, l’attuale disegno che vede solo due partiti in sede elettorale è soltanto una parentesi: «Legata alla volontà del candidato a sindaco del progetto civico di non dare un’identità di centrodestra al proprio movimento, ma quella è la connotazione. - dice Sias - per quanto ci riguarda la nostra coalizione è rimasta pressoché identica a 5 anni fa, con il Pd unica lista di partito a sostegno di Usai».