Soltanto due dottori per 6.600 persone: alta tensione in paese 

Sono rimasti in due. Due medici di famiglia per un paese da 6.600 residenti: non bastano. Non possono bastare, nonostante giornate lavorative da 12 ore. Succede a Villasor: dalla settimana scorsa negli ambulatori la tensione si taglia a fette, e sabato in quello del dottor Ottavio Pinna sono arrivati i carabinieri. Circa venti pazienti inferociti pretendevano di essere visitati: parole grosse nei confronti del dottore, e qualcuno ha chiesto ai militari di verificare se fosse in atto un’interruzione di servizio. In sala d’aspetto c’era anche il vicesindaco Giuliano Pistis: «Stavo male, devo essere operato alla schiena, e oltre a non poter essere visitato ho dovuto sorbirmi proteste e accuse. La situazione è esplosiva. Ogni giorno riceviamo decine di messaggi di pazienti disperati e furibondi».

«Aprite un Ascot»

Ieri il sindaco Massimo Pinna, dopo varie interlocuzioni col presidente del distretto territoriale dell’Asl Pierpaolo Pateri, ha scritto all’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi: «Gli ho chiesto un incontro urgente. Occorre insistere nella ricerca di un sostituto, che finora non si è riusciti a trovare. E nell’attesa attivare un ambulatorio straordinario, un Ascot. Capisco l’esasperazione dei cittadini: tolti i bambini, ci sono 6.000 adulti da assistere. Ci stiamo dando da fare. Certo non bisogna prendersela con i medici: devono essere lasciati in condizioni di lavorare, o vogliamo perdere anche loro?»

Bandi a vuoto

Breve riassunto delle puntate precedenti. Fino a due anni fa, nel paese disteso attorno all’antico castello degli Alagon, i medici di famiglia erano quattro. Poi uno, il dottor Luca Hellies, si è trasferito a Cagliari. Da allora, la Asl ha fatto dei bandi per invitare i medici di famiglia a prendersi in carico i suoi pazienti: non ha risposto nessuno. Così è scattata l’opzione di superamento in emergenza del massimale, prevista dal contratto nazionale in casi del genere: i medici restanti si sono fatti temporaneamente carico dei pazienti residui. Di sei mesi in sei mesi, proroga dopo proroga, da due anni i dottori Ottavio Pinna, Roberto Ghironi e Amatore Pisanu hanno in carico 1.800 pazienti ciascuno. Un carico di lavoro pesantissimo, una bomba innescata che aspettava soltanto un detonatore. Che, puntualmente, è arrivato. La settimana scorsa il dottor Pisanu si è sentito male ed è dovuto correre al Brotzu, e dal giorno dopo nel suo ambulatorio è affisso un cartello che annuncia un’assenza per malattia per “almeno due mesi”. Risultato: 1.800 pazienti che non sanno a chi rivolgersi in caso di necessità.

Carichi di lavoro

La Asl è corsa ai ripari: per le prescrizioni dalle 20 alle 22 è a loro disposizione, ed è anche possibile farsi visitare nell’ambulatorio Ascot di Siliqua, a una ventina di chilometri di distanza. Per i pazienti in assistenza domiciliare integrata il riferimento sono gli uffici del dipartimento Asl di Assemini.

Per il resto, i medici di Villasor sono associati, e quindi dovrebbero garantire mutua assistenza ai pazienti in caso di mancanza di uno. A questo servizio il dottor Pinna ha riservato due ore del sabato mattina, dalle 8 alle 10: e proprio alle 10 di sabato scorso nella sua sala d’aspetto sono dovuti intervenire i carabinieri.

«Più d’un paziente si è mostrato aggressivo», sospira il medico, 67 anni: «Capisco i disagi ma non ha senso prendersela con noi. In tutta la mia carriera non ho mai vissuto una situazione paragonabile a quella che stiamo vivendo. Non posso certo sdoppiarmi, e più di quanto faccio non potrei proprio: ogni mattina visito una media di trenta pazienti, dopo pranzo riaccendo il computer e passo alle e-mail (40-50 al giorno), poi ci sono le visite a domicilio e i pazienti in assistenza domiciliari. Un carico di lavoro spaventoso: dodici ore al giorno. Ed è così da due anni».

È possibile che il dottor Pisanu si sia sentito male proprio per il troppo lavoro? «Può darsi».

