SoloWomenRun, un evento 

La città di Cagliari si prepara ad accogliere la nuova edizione della SoloWomenRun, la corsa al femminile che coniuga sport e solidarietà. Nella sala Consiliare di Palazzo Bacaredda amministratori comunali, organizzatori e sponsor hanno presentato l’evento in programma domenica mattina, sottolineandone l’importanza sociale e sportiva.

Con oltre 13.500 iscritte e un percorso che dalla Fiera di Cagliari si addentra nel cuore della città, la manifestazione in rosa si conferma tra le più partecipate a livello nazionale. Nata nel 2015, è partita subito con 1800 iscritte ed ora alla sua vigilia deve considerare il rischio di superare il tetto massimo di 15000 presenze. Sin dal primo anno la grande corsa dentro la città si è resa promotrice dei valori di sportività, inclusione e solidarietà grazie al coinvolgimento di associazioni di beneficenza dislocate in tutta l’Isola, ognuna con un progetto di solidarietà sempre nel campo femminile.

Forza e solidarietà

«La SoloWomenRun è un grande esempio di forza e determinazione delle donne», dice il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, «la nostra amministrazione supporta queste iniziative, consapevoli che lo sport sia uno strumento potente di educazione, inclusione e solidarietà. Eventi come questo sono una straordinaria opportunità di crescita collettiva».

L’assessora comunale Luisa Giua Marassi, che partecipa da anni alla manifestazione, la definisce «un appuntamento fisso e atteso, importante perché coniuga sport, solidarietà e la rivendicazione dei diritti delle donne, anche quelli che dovrebbero essere assodati ma spesso non lo sono, una manifestazione sportiva inclusiva perché aperta a tutte, atlete e semplici appassionate, che negli anni è cresciuta in maniera notevole: come amministrazione siamo felici di sostenerla perché vogliamo una società che parli, cresca, cammini e corra in questa direzione».

Le aziende

Nel corso della presentazione sono intervenuti anche Alberto Tomagnani, in rappresentanza del gruppo Superemme, e Stefania D’Arista, di Ctm, che hanno evidenziato il grande interesse delle aziende nel supportare l’iniziativa perché promotrice di uno stile di vita sano e sostenibile, oltre che occasione per promuovere la prevenzione e supportare la figura femminile in tutte le sue sfaccettature. Il Gruppo editoriale L’Unione Sarda è media partner della SoloWomenRun, intesa che si ripete anche in questa edizione.

L’organizzazione

Andrea Culeddu, organizzatore della manifestazione, esprime tutta la sua gratidutine perché «e « per organizzare un evento come questo è stato fondamentale l’intervento di oltre 500 volontari, persone eccezionali che lavorano dietro le quinte ma il cui impatto è visibile. Uno dei nostri obiettivi è quello di dare la maggiore visibilità possibile a tutte le realtá della solidarietà: ci piace creare connessioni, far nascere nuove amicizie tra associazioni, lo scambio è una grande occasione di crescita e miglioramento». Un modello che sta facendo scuola fuori dall’Isola: «A proposito, dal resto d’Italia in tanti sono affascinati dal nostro modello organizzativo e solidale e si sono avvicinati a noi per avere la possibilità di importarlo nella loro città». Una domenica con sorpresa: «L’edizione di quest’anno, oltre le duecento agoniste e le migliaia della categoria Open, tra cui anche diverse neomamme e piccoli sostenitori, vanterà la presenza di una centenaria, la signora Zaira, per cui è prevista una sorpresa. Vi aspettiamo domenica all’interno del perimetro della Fiera per la partenza della Open alle 9.30 e alle 11 per la Challenge». Un appuntamento imperdibile.

