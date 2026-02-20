VaiOnline
Corsa&Solidarietà.
21 febbraio 2026 alle 00:09

SoloWomenRun, obiettivo 15mila 

L’obiettivo è raggiungere - e magari superare - quota quindicimila partecipanti. A due settimana dalla grande festa di domenica 8 marzo, la SoloWomenRun continua a registrare un altissimo numero di iscrizioni. Superata di slancio quota dodicimila, la prova Open (quella di cinque chilometri non competitiva) continua a ricevere adesioni, mentre per la Challenge (la gara vara e propria di 10 km) normalmente le atlete aderiscono nell’ultima settimana e comunque restano una minoranza. Gli organizzatori (la firma è della Cagliari Atletica Leggera, la direzione di Andrea Culeddu) puntano a quota 15mila, forse di più.

Perché la vera gara è quella della solidarietà, che punta a raggiungere il Charity Goal, cioè l’obiettivi solidale. La collaudata formula funziona da sempre allo stesso modo: ci si iscrive in gruppi (che normalmente sottendono una o più associazioni di volontariato che operano nel mondo femminile, spesso legate a malattie tipiche, come il tumore al seno) e quelli più numerosi possono partecipare presentando un progetto. Una giuria li valuta e li premia, dando loro i soldi per realizzarlo, grazie alle iscrizioni. Non solo. Le associazioni vendono le iscrizioni a un prezzo leggermente più alto, così che la SoloWomenRun diventa anche un modo per autofinanziarsi. Ovviamente si fanno carico del ritiro e della distribuzione alle loro associate dei pacchi gara e della preziosa maglietta rosa che sarà indossata il giorno della manifestazione.

Le iscrizioni sono ancora aperte sia online (su solowomenrun.it ), sia al centro commerciale La Plaia, ogni giorno dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19. ( c.a.m. )

