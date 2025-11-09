solo vittorie, Il caprera vola 

Con nove punti il Caprera è la capolista a punteggio pieno dell’Eccellenza. La settimana perfetta delle biancoverdi è iniziata col recupero della prima giornata di martedì. La squadra di Angelo Cossu ha strapazzato la Marzio Lepri Torres con un 17-0 senza storia. Gonzalez in grande evidenza con quattro reti, seguita da Baltazar (tripletta), Lupo, Carton e Domingos (doppiette), Troiano, Osorio, Ouacif e Ennassiri. Un gol di Baltazar nel primo tempo è stato invece sufficiente per piegare a domicilio la resistenza della Gioventù Assemini nella sfida di sabato.

Bene anche il Castello Cagliari. Le ragazze di Arianna Scalas hanno conquistato il primo successo stagionale a Simaxis. Il rotondo 8-0 è griffato dalla quaterna di Pisu e dalle reti di Caputo (doppietta), Demuro e Murgia. Si profila il 3-0 a tavolino invece per il Maracalagonis: la Marzio Lepri Torres non si è presentata per la sfida di sabato pomeriggio. Ieri intanto il sorprendente Porto Rotondo ha travolto l’Fc Alghero per 14-1: mattatrici della sfida Delogu (quaterna), Sau e Fois (triplette). Completano lo score, Sannia, Pileri, Lai e Filigheddu.

Due posticipi

Il terzo turno si completerà con i posticipi di oggi e domani. Alle 19, al Comunale di Frutti d’Oro (a campi invertiti), la squadra di Gianluca Pistilli riceve il Tortolì. Le biancoverdi sono reduci dal primo successo stagionale (conquistato contro la Gioventù Assemini), mentre le ogliastrine inseguono il terzo successo dopo aver sconfitto per 5-1 nel posticipo di mercoledì il Castello Cagliari. Una doppietta di Muggianu e le reti di Melis, Incollu e Lobina hanno firmato il successo della squadra di Marco Nieddu. Di Caputo la rete delle cagliaritane. Domani chiude il programma la sfida tra la Real Sun Service (che vuole riagguantare la vetta) e l’Atletico Uri.

Pari nel derby

Termina a reti bianche l’atteso derby sardo della quarta giornata del girone A di Serie C: con lo stesso risultato della sfida di Coppa Italia dello scorso 5 ottobre, al Ninetto Martinez di Uri, Atletico e Torres conquistano un punto, il primo (storico) per le giallorosse in questa stagione. Sale invece a quattro punti la squadra di Emanuele Riu. Sconfitta interna (2-1) per la Tharros. La rete di Martins a inizio primo tempo illude le biancorosse ma il Torino riesce a ribaltare il risultato e a conquistare i tre punti.

