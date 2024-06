Solo un riformista fra i 6 in corsa 

TEHERAN. Sei candidati, tutti conservatori o ultraconservatori tranne un riformatore, si disputeranno il 28 giugno la presidenza dell’Iran. Una rosa, selezionata fra 80 aspiranti dal Consiglio dei Guardiani della Costituzione, da cui uscirà un vincitore con cui Teheran spera di chiudere in fretta la ferita istituzionale della morte del presidente Ebrahim Raisi, il 19 maggio, in un incidente di elicottero nel quale perse la vita anche il ministro degli Esteri, Hossein Amir Abodollahian. I candidati sono Mohammad-Bagher Qalibaf, 63 anni, presidente del Parlamento; Alireza Zakani, 59, sindaco di Teheran, ex paramilitare Basiji; Said Jalili, 59, già negoziatore capo sul nucleare; Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, 53, capo della Fondazione dei Martiri; Mustafa Purmohamadi, 65, ex ministro dell’Interno e per l’Intelligence ed ex procuratore. L’unico riformatore è Masoud Pezeshkian, 70 anni, sindaco di Tabriz. Escluso come nel 2017 e nel 2021 l’ex presidente conservatore Mahmud Ahmadinejad.

RIPRODUZIONE RISERVATA