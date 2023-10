solo un punto per il tc cagliari:  pari per la squadra b, perde la a 

Un solo punto per le due squadre del Tennis club Cagliari nella A2 femminile. Pareggio per la formazione B in Puglia, sui campi del Tennis club Apem Copertino, con le vittorie di Eleni Christofi (doppio 6-4 su Andreea Rosca) e del doppio Christofi/Zucca (7-5, 6-2 su Rosca/Cagnazzo) e le sconfitte di Beatrice Zucca (6-0, 6-1 da Sebastianna Scilipoti) e Francesca Mostallino (6-1, 4-6, 6-3 da Linda Cagnazzo).

Prima sconfitta per la squadra A del Tc Cagliari, 3-1 in casa del Tc Prato. Vince Marcella Dessolis (6-2, 6-1 su Virginia Lanzillo), mentre perdono Alessandra Mazzola (doppio 6-3 da Cristina Dinu), Barbara Dessolis (7-5, 7-5 da Viola Turini) e le stesse due tenniste cagliaritane in doppio contro le medesimi avversarie (6-4, 6-2).



Primi match a Olbia

L'Olbia Challenger si accende con i primi match del main draw. In campo Federico Gaio e Matteo Giogante, rispettivamente contro i francesi Harold Mayot e Arthur Cazaux. Nel turno decisivo delle qualificazioni ci sono Andrea Picchione ed è in programma il derby tra Francesco Forti e Giovanni Oradini.



Dessì avanza

Al via con le qualificazioni maschili del quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Al turno decisivo Marco Dessì contro Giorgio Ricca. Sconfitte per Matteo Mura, Niccolò Dessì e Mattia Secci.



