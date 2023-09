Solo un pari per gli Azzurrini 

Lettonia Under 21 0

Italia Under 21 0

Lettonia Under 21 (4-2-3-1) : Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Maslovs; Vientiess, Melniks; Kauselis (83' Anmanis), Vapne (71' Melnis), Rascevskis (71' Melkis); Lizunovs (85' Puzirevskis). Ct: Basovs.

Italia Under 21 (4-3-1-2) : Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Casadei; Miretti (60' Ndour); Oristanio (53' Colombo), Nasti (53' F.P. Esposito). Ct: Nunziata.

Arbitro : Levy (Israele).

Debutto in chiaroscuro per la nuova Italia Under 21 che non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Lettonia nella prima gara del girone A di qualificazione agli Europei di categoria in programma nel 2025 in Slovacchia. I ragazzi allenati dal nuovo ct Nunziata non sono riusciti a sfondare il muro difensivo avversario. Poche le occasioni nella prima frazione di gioco dove l'Italia ha anche subito l'intraprendenza dei lettoni, un po’ meglio nella ripresa. In campo per tutta la gara Prati. Sostituito in avvio di ripresa l’altro rossoblù Oristanio.

