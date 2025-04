solo un pari col fanalino di coda terracina olbia, la salvezza è ancora da conquistare 

Terracina 0

Olbia 0

Terracina (4-3-3) : Truppo; Tonni, Schiavino, Rustichelli (12’ st Pecchia), Sadaj; Franco, Altobelli, Capone (31’ st Aquino); Elia (31’ st Rozzi), Ronci (41’ st Jelicanin), Mauti (16’ st Piedra). In panchina Uva, Valvassori, Riccio, Graziano. Allenatore D’Amico.

Olbia (4-2-3-1) : Ascioti; Arboleda, Buschiazzo, Pani, Petrone; Rizzo (25’ st Islam), Maspero (41’ st Della Salandra); De Grazia, Biancu, Costanzo; Ragatzu. In panchina Di Chiara, Yanovskyy, Caggiu, Marroni, Cabrera, Diallo, Luzayadio. Allenatore Zé Maria .

Arbitro : Moro di Novi Ligure.

Note : nel st espulsi l’allenatore dei portieri dell’Olbia Carafa e l’allenatore del Terracina D’Amico, Aquino e Altobelli (T). Ammoniti Ronci, Rustichelli (T), Arboleda e Costanzo (O). Recupero: 4’ pt-5’ st. Spettatori circa 200.

Terracina. Il Terracina barcolla ma non molla. Lo sa bene l’Olbia, che non va oltre lo 0-0 in casa del fanalino di coda nell’ultima trasferta oltre Tirreno del campionato. Il match della 14ª giornata di ritorno di Serie D frutta un punto buono comunque ad avvicinarsi al traguardo.

La partita

A quota 38 in classifica, battendo giovedì al “Nespoli” la Sarnese la squadra di Zé Maria festeggerebbe la salvezza con due turni d’anticipo. Tuttavia il rammarico per l’occasione sprecata, con l’avversario in inferiorità numerica per l’espulsione di Aquino (fallo di reazione), c’è: sintomatico il finale incandescente andato in scena allo stadio “Colavolpe” costato ai padroni di casa, aggrappati alle ultime speranze e pericolosi in un paio di occasioni, un altro rosso diretto, per non parlare dei cartellini volati verso la panchina.

Nel primo tempo l’Olbia ci prova con De Grazia, Costanzo, Biancu e Buschiazzo ma è nella ripresa che sfiora il vantaggio: spicca il palo colpito da Ragatzu, il miracolo del portiere su Maspero dalla bandierina e l’incornata di poco a lato dello stesso figlio d’arte. Nel recupero i galluresi chiedono il rigore per un fallo su Costanzo ma la sola cosa che fischia l’arbitro è la fine.

