Solo tre vigili urbani in servizio Il Comune a caccia del quarto 

«Il Comune ha bisogno di vigili urbani: siamo sottodimensionati, ma se ne riparlerà dopo la Sagra delle pesche»: a dichiararlo, a inizio luglio, era l'assessore all'urbanistica e alla Viabilità di San Sperate, Roberto Schirru. Una parola rispettata: l'amministrazione nell'ultimo mese si è dedicata alla ricerca di personale per gli uffici della polizia locale, dove c’è un posto vacante.

«L’impegno di garantire la sicurezza nel territorio implica il bisogno di più personale», spiega Schirru: «Le necessità sono tante e variegate. Un tempo in paese c'erano quattro vigilesse, ma poi siamo scesi a tre».

Tra i servizi che pagherebbero il prezzo del sottodimensionamento ci sarebbe il controllo dei divieti e della viabilità paesana, ma anche il controllo del randagismo, come spiegava di recente il sindaco Fabrizio Madeddu: «Svolgono tantissimi compiti e alcuni, come il controllo degli animali, possono occupare diverse ore a intervento. Penso anche al controllo dei terreni incolti. La polizia municipale è fondamentale sul territorio».

L'assunzione è prevista, secondo l'avviso pubblico, per “mobilità volontaria”. L'avviso, in ogni caso, ha valore “esplorativo”, come specificato.

In Municipio sono già arrivate diverse domande, che sono ora in fase di valutazione.

