«Solo rinviati i progetti per il catalano» 

I finanziamenti per le politiche linguistiche non sono persi, ma rinviati al 2023. Lo assicura l’assessore alla Cultura Alessandro Cocco, rispondendo all’attacco del capogruppo dell’Udc, Christian Mulas, che in una interrogazione in Consiglio comunale aveva lanciato l’allarme sulla presunta perdita di circa diecimila euro che l’assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione avrebbe fatto rientrare a Cagliari in quanto inutilizzati dal Comune. «Notizia falsa, – tiene a precisare il componente dell’esecutivo Cocco, – nessun finanziamento destinato a progetti approvati in materia di tutela dell'Algherese è stato revocato» spiega,sottolineando che le risorse verranno assegnate nel 2023, ma solo perché i progetti per la valorizzazione della lingua non erano stati ancora completati.

«I progetti in questione riguardano il corso di lingua algherese da realizzare con l’Istitut d'Estudis Catalans e la riedizione del dizionario Sanna da portare avanti insieme alla Consulta Civica per le Politiche Linguistiche. Oltre che rieditare il "Sanna", - prosegue l’assessore Cocco - abbiamo scelto di aggiornarlo. I tempi necessari per aggiornare il dizionario e evitare di sprecare i fondi attraverso la ristampa di un documento superato, hanno ovviamente fatto slittare al 2023 la realizzazione del progetto». La Regione, dunque, garantirà una analoga cifra nel momento in cui il Comune sarà pronto con il materiale rivisto e aggiornato. La denuncia dell’Udc in ogni caso ha finito per creare malumori all’interno della coalizione di centrodestra. (c.fi.)

