«Solo Nostro Signore può giudicare» 

Non ha mai staccato lo sguardo dal feretro del figlio. Gli occhi rossi gonfi di lacrime. Veneranda Stochino, anziana madre di Sandro Arzu, che aveva 56 anni e si è tolto la vita nel carcere di Uta dopo sedici giorni di detenzione, ha salutato così il penultimo dei figli maschi. In prima fila anche il figlio di Sandro, oltre a fratelli e sorelle di quest’ultimo.

Tra loro Roberto e il nipote Gianluca, figlio di Sergio, entrambi coinvolti nell’inchiesta sull’omicidio (9 luglio 2024) di Mino Marongiu e beneficiari del permesso di lasciare il carcere per unirsi, ieri pomeriggio, ai familiari in occasione dei funerali celebrati nella chiesa di San Giovanni Battista, ad Arzana. Entrambi sono arrivati con la scorta della polizia penitenziaria e riportati in carcere (Roberto a Sassari e Gianluca a Uta) subito alla fine del rito funebre durato poco meno di un’ora.

La messa

Gremiti la chiesa e il sagrato. Il feretro di Sandro Arzu, una bara color rovere chiaro avvolta da un cuscino di rose bianche, è arrivato dall’ospedale Brotzu di Cagliari dove la salma è stata sottoposta all’autopsia disposta dalla sostituta procuratrice Rossella Spano che ha rilevato la morte asfittica da trauma che ha bloccato la respirazione, durante la notte tra domenica e lunedì scorsi. A celebrare don Michele Congiu, parroco di Arzana e vicario della diocesi di Lanusei. Dal pulpito, in apertura di omelia, il sacerdote ha avvertito la platea: «Siamo qui per pregare e non per giudicare». La pietà per il cristiano è un dono Dio, un dono dello Spirito Santo. Nessun atto di condanna può essere legittimato in piazza, men che meno davanti al Signore. «Solo il Signore può giudicare e noi - ha ribadito con voce ferma e decisa don Congiu - siamo qui per pregare per Sandro». La giustizia divina è l’unica contemplata dinnanzi al crocifisso: «Dobbiamo essere seminatori di pace e affidare il nostro fratello Sandro a Dio». Sono state le parole di congedo del parroco dopo dieci minuti di omelia. Al termine delle esequie il corteo ha accompagnato il feretro verso il cimitero.

L’inchiesta

Sandro Arzu era stato arrestato dai carabinieri il 26 maggio in viale Elmas. Gli inquirenti lo cercavano dall’8 marzo 2023, quando era iniziata la sua latitanza. Avrebbe dovuto scontare una pena definitiva di undici anni per droga. Durante la latitanza, secondo gli inquirenti, si è reso responsabile dell’omicidio di Mino Marongiu, vendicando il tentativo di quest’ultimo di ucciderlo in un agguato del 14 settembre 2021.

