Formula 1.
26 ottobre 2025 alle 00:30

Solo Norris meglio delle Ferrari 

Città del Messico. La Ferrari aveva sperato nella pole position ma anche in Messico, alla fine delle qualifiche, ha pesato la legge del più forte. Lando Norris, che in questo finale di stagione sta mettendo paura al compagno di squadra Oscar Piastri, leader del Mondiale, ha sfoderato un giro perfetto è si è preso la miglior prestazione: 1’15”586 per garantirsi la migliore posizione di partenza stasera alle 21 Italiane (diretta Sky Sport). Al suo fianco ci sarà un irriducibile Charles Leclerc, a caccia del podio numero 50 con la Ferrari, staccato di 0”262 nel giro decisivo. In seconda fila, con la migliore qualifica della stagione, Lewis Hamilton, terzo a 0”352, assieme all’altro britannico George Russell, con la Mercedes. Max Verstappen, che sogna la rimonta mondiale sulle McLaren, è quinto con la Red Bull, davanti all’altra Freccia d’Argento, quella dell’italiano Kimi Antonelli. E Piastri? Il leader della classifica iridata sulla seconda McLaren è soltanto ottavo (a quasi 6 decimi dal compagno), ma scatterà settimo perché Carlos Sainz Jr. che l’ha preceduto per 2 millesimi con la Williams è penalizzato di 5 posizioni.

