Solo mezzo Cagliari ad Asseminello 

Una rosa dimezzata, ma Ranieri e il suo staff si guardano bene dal dimezzare i carichi di lavoro. Anzi. Ieri ad Asseminello il Cagliari è stato impegnato con una doppia seduta di allenamento, tra esercitazioni tecniche e tattiche e lavoro sulla forza. Una seduta che ha visto dare segnali incoraggianti anche da capitan Pavoletti.

Passi avanti

Il bomber rossoblù, fermatosi per un fastidio al flessore nel primo tempo della gara con l’Inter, ieri ha lavorato parzialmente in gruppo, evitando solo le partitelle e gli allenamenti a più alta intensità. La sosta dovrebbe consentire a Pavoletti di superare completamente il fastidio muscolare e tornare disponibile in vista della sfida con l’Udinese.

Conto alla rovescia

Un obiettivo inseguito anche da Mancosu. Il numero 5 anche ieri ha lavorato parzialmente con i compagni, ma deve ritrovare una condizione atletica accettabile, dopo aver saltato tutta la preparazione. Sotto osservazione anche Petagna, ancora in personalizzato, come i soliti Desogus e Pereiro. A riposo il solo Capradossi. Oggi nuovo allenamento al mattino. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA