Samassi.
13 settembre 2025 alle 00:53

Solo mastelli ufficiali per i rifiuti 

Il messaggio è chiaro: il secco deve essere conferito esclusivamente nel mastello fornito dall’azienda, a dimostrazione dell’iscrizione alla Tari. Questo uno dei punti chiave emersi durante l’incontro pubblico che si è svolto a Samassi con la ditta che gestisce la differenziata per l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, Formula Ambiente (rappresentata da Daniela Spiga e Roberto Trabacca) per fare chiarezza e dare risposte alle lamentele dei cittadini: «Se la raccolta viene fatta bene, il secco è davvero poco. L’obiettivo è migliorare, contenere i costi e arrivare alla tariffazione puntuale». Samassi ha raggiunto l’85% di raccolta differenziata, con l’ambizione di crescere ancora. Per i nuclei familiari numerosi, Formula Ambiente ha aperto alla possibilità di contenitori più grandi, ma con costi aggiuntivi.

Si è parlato anche dell’ecocentro, dove manca il cassone per le plastiche dure. Alcuni cittadini hanno lamentato la necessità di recarsi nei paesi vicini. Spiga, oltre a ricordare la possibilità del conferimento in altri centri, ha sottolineato anche il servizio a domicilio per il ritiro degli ingombranti, anche in piccole quantità. Il vice sindaco Giacomo Onnis ha annunciato: «Il Comune si è attivato per la realizzazione di un ecocentro più grande. Non dimentichiamo però il periodo in cui non si poteva prenotare neanche un ritiro e l’ecocentro era sempre pieno».

Non sono mancate le segnalazioni: alcuni cittadini si sono lamentati dei mastelli lasciati lontani dalle abitazioni o delle indicazioni contraddittorie sulla gestione dei rifiuti. «Faremo un ripasso con i nostri ragazzi», hanno promesso Spiga e Trabacca.

Un altro tema caldo è lo spazzamento stradale. C’è chi ha fatto presente come in otto mesi la spazzatrice sia passata solo una volta nel suo vicolo, chiedendo il rispetto del servizio incluso nella Tari. Formula Ambiente ha spiegato che le ore previste dall’appalto non coprono l’intero paese: «Stiamo ridefinendo i piani di spazzamento». ( n. f. )

