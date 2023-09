Solo l’Empoli ha segnato meno del Cagliari 

A Bergamo, per la quarta volta nelle prime cinque partite, il Cagliari è rimasto a secco di gol. E così gli resta all'unica rete realizzata da Luvumbo a Bologna, tra l'altro una rete da zero punti, magro bottino per quello che è il secondo peggior attacco della Serie A, con l'Udinese, meglio solo del fanalino di coda Empoli, fermo a quota zero.

La grande attesa

A Bergamo Ranieri ha dovuto rinunciare a Mancosu, Pavoletti e Lapadula, con Petagna in panchina fino a poco più di 10' dalla fine. Guardando ai tre assenti, basti ricordare che, insieme, hanno un bottino di 109 reti realizzate in Serie A. Pavoletti è rimasto a casa per un virus gastrointestinale, mentre Mancosu deve ritrovare la miglior condizione dopo l'intervento al ginocchio che lo ha costretto a saltare tutto il precampionato. Entrambi potrebbero rientrare col Milan. E corre verso il ritorno Lapadula. Il bomber (25 reti lo scorso anno) sta lavorando sul campo per ritrovare la condizione dopo l'operazione alla caviglia che lo ha tormentato fin dal finale della scorsa stagione. Lapagol vuole bruciare i tempi e sogna di tornare a disposizione già a Salerno, il 22 ottobre, dopo la sosta. (al.m.)

