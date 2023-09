Solo Lansdale sa mettere insieme ciambelle calde e dischi volanti 

Tutto sommato gli americani sono una massa di creduloni. Una super potenza che venera le armi e presta l’orecchio ai santoni delle sette, aprendo la strada a situazioni assurde e pericolose con ricadute su scala mondiale. Lo sa bene lo scrittore bestseller statunitense Joe Lansdale che mette in pausa la sua serie di successo con protagonisti il duo Hap & Leonard (divenuta una serie tv di successo trasmessa su PrimeVideo), firmando un crime ironico, tagliente e decisamente attuale. “La setta delle ciambelle” (Einaudi, pp.328, euro 18 tr. Luca Briasco) comincia con la misteriosa scomparsa di Meg, l’ex moglie di Charlie Garner, il protagonista del romanzo, un uomo tranquillo che dopo aver rinunciato alla carriera da detective si dedica alla scrittura con profitto. Charlie vive in una cittadina di provincia con una routine solitaria ma la scomparsa di Meg rompe la sua routine creativa, spingendolo ad indagare, tanto da scomodare i cosiddetti poteri forti. Difatti Charlie scoprirà che a May Town – nel Texas orientale - c’è all’opera una setta, Il popolo dei dischi volanti, che sta raccogliendo adepti profetizzando la venuta degli alieni e la fine ormai prossima dell’umanità. Ovviamente c’è la possibilità di scamparla ma per mettere al sicuro la propria anima servono parecchi dollari e una cieca fedeltà in questa congrega evangelista.

Stile Area 51

Ritmo alto e dialoghi brillanti, Joe Lansdale - sempre capace di spaziare attraverso i generi dal pulp al noir – in queste pagine si è divertito a immaginare che Meg lavorava in un negozio di ciambelle mentre i fanatici degli ufo adorano un sito locale, lì dove sono certi che sia stato sepolto un disco volante, in perfetto stile Area 51. Preoccupato dall’evolvere dei fatti e dalle minacce ricevute, Charlie coinvolge suo fratello maggiore Felix che ha rilevato l’agenzia investigativa di famiglia. Insieme e in modo decisamente approssimativo si metteranno sulle tracce di Meg e a quel punto toccherà a Cherry Shires, l’avvocatessa molto astuta che frequenta Felix, tirarli fuori di prigione, scoprendo le carte e attirando le attenzioni di questo gruppo che veste alla Man in Black e accumula un arsenale in vista della fine del mondo.

Cowboy e scimpanzé

Se è vero che la setta arrotonda le entrate con deliziosi negozi di ciambelle, non ama affatto chi vuol ficcanasare in giro, tanto da avvalersi dei servigi di un uomo assai pericoloso, il Cowboy, che porta a spasso Mr. Biggs, uno scimpanzé dall’indole assai violenta. E così facendo, Cowboy si metterà sulle tracce dei fratelli detective, deciso a chiudergli la bocca per sempre. Un turbinio di personaggi decisamente coloriti si prende la scena e fra scazzottate e le mosse tardive della polizia di provincia, Lansdale firma un giallo esilarante e di gran ritmo, capace di pungere le debolezze della società americana, ammaliata dagli ufo e dall’idea dell’imminente apocalisse ma incapace di combattere il razzismo strisciante anche – e soprattutto – fra le forze dell’ordine.

