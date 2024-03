Solo l’amore può curare le anime ferite L’intenso lavoro di Michel Franco 

Un delicato e struggente inno alle emozioni prende forma nel dramma sentimentale “Memory”, titolo che segna il ritorno del pluripremiato director Michel Franco per raccontare le storie di due personaggi uniti insieme dal bisogno di sfuggire al dolore.

Sylvia è scivolata nell’alcolismo dopo aver subìto fin da giovane una serie di abusi. Con una figlia a carico, segue un programma di sostegno e lavora come assistente sociale. Una sera, durante un ritrovo di vecchi studenti, le si avvicina un uomo che, dopo averla seguita a casa, rimane ad attenderla all’uscio. La mattina dopo, Sylvia lo vede ancora lì, confuso ed infreddolito; dopo aver chiamato i soccorsi scopre che il suo nome è Saul e che soffre di demenza con perdita di memoria a breve termine. Giunto in aiuto, il fratello Isaac nota fra loro una particolare intesa e chiede a Sylvia di occuparsi di lui: basta poco perché nasca tra i due un feeling inaspettato che cerca nella condivisione una cura al proprio animo ferito. Con una semplicità netta e dichiarata, lo spettatore s’immedesima in situazioni concrete e verosimili guidate dal giusto pacing verso una comprensione man mano più ampia ed esaustiva. Mostrando con discrezione il valore della solidarietà e il coraggio di aprirsi al prossimo, i protagonisti aderiscono opportunamente al contesto e alla complessità emotiva che li caratterizza.

In più, il leitmotiv del brano “A whiter shade of pale” infonde spessore a ciò che non è dato esprimere alle parole o alla vista. Il film riesce così a restituire con eleganza le storie a cui si ispira, traendo da esse un potenziale narrativo naturalmente vivo e trascinante (g.s.).