Solo la violenza esasperata placa il vuoto del dolore 

Una qualità speciale che possiede il cinema è la sua capacità, in qualche modo, di accontentare tutti. Fondendo elementi tratti da differenti forme espressive, le infinte potenzialità che ne derivano permettono tra i più comuni generi di orientarsi - ad esempio - allo sviluppo narrativo o all’effetto straniante delle immagini. Da questa premessa essenziale, i maestri della settima arte hanno consolidato il proprio stile maturando a ogni nuovo appuntamento un modo sempre più riconoscibile di adoperare la cinepresa. Riguardo i titoli d’azione, un esponete autorevole della categoria non può che essere George Miller, cineasta australiano cui dobbiamo la serie post apocalittica meglio nota a partire dall’85 col titolo di “Mad Max”. Un’epopea di morte, desolazione e metalli roventi su cui il director ha investito una vita intera, risultando col suo mix di scene da cardiopalma, ironia e critica sociale un acquisto obbligato per gli amanti delle emozioni adrenaliniche.

La storia

Nel prequel fresco di debutto a Cannes “Furiosa: a Mad Max Saga”, Miller sceglie di approfondire il personaggio di Furiosa, eroina esperta nell’uso delle armi e alla guida dei motori che vediamo assumere un ruolo centrale anche nel precedente “Mad Max: Fury Road”. Ancora bambina, Furiosa è parte di una comunità dove abbondano prosperità e ricchezza, situata in un’area nascosta delle Terre Desolate. Rapita da un gruppo di esploratori, viene portata fino alla zona comandata da Dementus, un capo autoritario alla guida di una banda di motociclisti che intende scoprire con ogni mezzo dove si celi quel luogo dalle mille risorse. La ricerca li condurrà inaspettatamente verso La Cittadella, presieduta da Immortan Joe e protetta dalla schiera dei suoi fidati sostenitori. Per placare l’inasprimento tra le due fazioni, Immortan Joe concede a Dementus il controllo di Gas City ottenendo in cambio la piccola Furiosa, che alla giusta età gli farà avere un erede perfettamente sano; ma più il tempo passa più la giovane cova il desiderio di vendetta. Diventata adulta, la paladina potrà finalmente mettere in atto il suo piano: giustiziare Dementus e ritrovare la strada verso casa. Chi ha masticato a dovere i passati capitoli coglierà molti aspetti distintivi del marchio: dalle tinte accese del deserto al design esagerato dei mezzi di locomozione; senza dimenticare la cura estetica dei personaggi, raffigurati al solito con quel gusto per l’eccesso che vantano solo i più grotteschi eroi dei fumetti.

Che spettacolo!

Vista la scarsa predilezione ai troppi dialoghi, Miller concerta ancora una volta la quintessenza del ritmo da capogiro con sequenze che stordiscono per il montaggio forsennato e le spettacolari evoluzioni della macchina da presa; agli scambi di battute si affida il tanto che basta per ampliare nel modo più consono la trama e il world building. Fra le tante ottime interpretazioni, Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth assumono convintamente il proprio ruolo: la prima mostra la sua inflessibile tenacia dietro l’acutezza dello sguardo, il secondo gioca con abilità tra la farsa e la megalomania sfrenata. A colpo sicuro, Miller coltiva la sua creatura con un altro titolo irresistibile, espandendo ancor più la visione di un mondo in cui la violenza esasperata è l’unico modo per placare, anche solo per un instante, il vuoto del proprio dolore.

