«Solo io ho fatto meglio di Campus» 

Alto (auto)gradimento. Il bilancio di fine mandato rappresenta per il sindaco Nanni Campus l’occasione per ribadire i meriti del suo governo civico, e di se stesso. «Solo io - ripete nell’intervista- ho fatto meglio di Campus». Un riferimento al suo primo incarico degli anni 2000: «Le grandi opere si sono fermate con me e bisognava rilanciare». Creando la “connessione nervosa” tra i settori per far ripartire la macchina amministrativa ringiovanita da 3 milioni e 500mila euro per l’informatizzazione.

I finanziamenti

«Ogni intervento è collegato all’altro, come per i 39milioni di euro investiti sulle manutenzioni stradali». Un unicum finanziario per Sassari, secondo il primo cittadino, che mette in relazione con la madre di tutte le mobilità, il centro intermodale. «Abbiamo sbloccato i 27 milioni di finanziamenti fermi da decenni per connettere la città al territorio e ridare vitalità al centro storico». Un elettroshock per il grande malato, Sassari Vecchia, i cui ultimi medicinali salvavita risalivano al Campus uno. «E dopo 15 anni in cui è comparsa solo una tartaruga dipinta sull’Ex Turritania, oggi abbiamo fondi per 35 milioni». Che si concretizzeranno, tra l’altro, nella riqualificazione di sei palazzine comunali, l’acquisto di un’altra, l’housing sociale del fu albergo, per ripopolare la zona con 52 famiglie. «Ma quale ghetto nel ghetto- risponde a chi ipotizza un isolamento al quadrato- sarà un luogo di socialità aperto anche al quartiere». E si spera non ai “cinghiali”, con cui Campus intende coloro che, tra spaccio e prostituzione, tanto hanno contribuito al degrado dell’area. «Ci sono 3 milioni e mezzo pronti per aprire cantieri nel quadrante di san Donato e spero che questo migliorerà la fauna». E ammontano a 153 milioni i soldi recuperati dall’azione comunale in 5 anni che, sottolinea il sindaco, «ci siamo conquistati coi denti e sarebbero stati molti di più se la giunta Pigliaru non ci avesse fatto fuori dalla città metropolitana».

Le polemiche

Le polemiche si abbattono poi “sugli ex-sessantottini” che lo hanno contestato per il “canalone” del Fosso della Noce, opera di mitigazione del rischio idraulico, dandogli dell’Attila. «Dicono che lo farei per i miei “amici”. Ma io non sono mai stato sfiorato manco da una denunzia anonima. Forse si doveva guardare invece a chi aveva amici che volevano realizzare qualcosa con la variante urbanistica di Predda Niedda da me bloccata, che prevedeva case di riposo e ospedali». Ce n’è anche per la società Saba che ancora non ha fatto il terzo parcheggio interrato: «Ci ha sempre chiuso la porta in faccia e ora siamo in tribunale». Non manca il bersaglio grosso, la Regione, e le sue osservazioni sul piano di sviluppo turistico e del commercio. «È solo confronto tecnico, ci contestano con norme obsolete mentre la legislazione è andata avanti». Infine il plauso ai dipendenti per l’impegno e “l’orgoglio” messi nel lavoro e uno sguardo distaccato ai cittadini che lo contestano, soprattutto sui social. «Attenzione però, nei sondaggi del City Monitor non sono mai sceso sotto il 52% del gradimento». E nella percentuale, di sicuro, c’è anche lui.

