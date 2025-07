Solo due bagni pubblici e vietati ai turisti extra Ue 

Quelli gratuiti sono a mezzo servizio, gli altri, pochi e non accessibili a tutti: cercasi bagni pubblici a Olbia che si fanno più urgenti d'estate. Solo due in tutta la città, uno fronte lungomare e uno all'interno del parco urbano Fausto Noce (chiuso dalle 22): a pagamento, gestiti dalla società in house Aspo, ai servizi igienici si può accedere inserendo la tessera sanitaria (e 50 centesimi). Non per tutti, però, l’ingresso è precluso ai turisti extra Ue: il passepartout è la tessera sanitaria italiana o europea. Mappato su Google, le recensioni sull'unico bagno pubblico in centro città segnalano l'inaccessibilità ai turisti stranieri e, anche, la difficoltà a localizzarlo, sotto una sopraelevata e scarsamente segnalato. I viaggiatori che non arrivano dai paesi dell'Unione europea cercano rimedio nei bagni all'interno dei luoghi culturali. Il continuo andirivieni di turisti alla ricerca della toeletta ha costretto gli operatori del Museo archeologico a vietare l'ingresso (con tanto di cartello sulle porte) solo per usufruire dei servizi. L’alternativa è la Necropoli di San Simplicio: i bagni tra le 450 tombe di età romana sono gratuiti e liberi ma aperti solo tre mattine a settimana. Secondo una classifica stilata da una società del settore (QsSupplies), l'Italia si colloca tra gli ultimi cinque Paesi europei per numero di bagni pubblici nelle città: sette ogni centomila abitanti e Olbia ne avrebbe la metà. (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA