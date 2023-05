«Solo cure sicure per i bimbi malati» 

Oggi le mamme si sentono più forti nella battaglia per rivendicare il diritto alle cure per i loro figli, per chiedere il ritorno di Oncoematologia pediatrica sotto l’ombrello del Brotzu, che – dicono – garantirebbe un’assistenza puntuale (e scongiurerebbe anche il rischio che il Centro Trapianti del Microcitemico, unico in Sardegna, chiuda perché mancano i livelli assistenziali indispensabili che prima erano garantiti dal Brotzu e dalla sua rete di specialisti.

Succedeva a marzo, lo racconta Francesca Ziccheddu, portavoce dell’Asgop (associazione sarda genitori di Oncoematologia pediatrica), e questi due casi gravissimi – tra l’altro inseriti a integrazione della corposa denuncia presentata in Procura ad agosto 2022 (indagano i Nas) – sembra siano stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso e spinto trentacinque anestesisti rianimatori dell’ospedale di Is Mirrionis a presentare a loro volta un esposto alla magistratura, denunciando gli «altissimi rischi per la vita, la salute e la sicurezza dei bambini» che discendono dalla decisione della Asl 8 di chiamare i professionisti del Santissima (privi di formazione specifica) a occuparsi anche dei piccoli pazienti del Microcitemico.

«Un bambino del Centro trapianti del Microcitemico ha avuto uno shock anafilattico, era notte fonda, e il medico di guardia ha dovuto fare decine di telefonate per capire chi allertare. Abbiamo iniziato a chiamare alle tre e un quarto, il rianimatore è arrivato alle 4 e mezza. Due giorni prima, quando c'è stata la necessità di trasferire un piccolo paziente in Rianimazione, i medici del Santissima Trinità si sono resi disponibili a prenderlo ma hanno ovviamente sollevato il problema che il loro reparto non fosse quello ideale anche perché c’erano in circolazione infezioni molto contagiose, e inoltre non hanno una formazione pediatrica».

I casi

La battaglia

Le competenze

«I medici anestesisti del Santissima Trinità, che ringraziamo per quello che hanno sempre fatto per noi, hanno avuto grande coraggio e responsabilità per l’esposto presentato», sottolinea l’Asgop in una nota. «Il sindacato denuncia la stessa situazione che noi descriviamo da mesi, adesso non siamo più solo noi, sempre “troppo” preoccupati. La gestione di una malattia complessa come il tumore pediatrico non può essere affidata all’iniziativa dei singoli che dovrebbero operare su base volontaria e fuori dall’orario di lavoro (testuali parole delle convenzioni). Le competenze pediatriche non si possono acquisire con uno schiocco di dita e le specialità pediatriche di cui abbiamo bisogno stanno tutte nell’ospedale da cui ci hanno scorporato, al Brotzu».

La politica

Sono anni che l’associazione chiede alla Regione di tornare indietro, «perché la Asl 8 è inadeguata a rispondere alle complessità richieste dalle nostre cure». E, ancora una volta, interviene il consigliere regionale dei Progressisti Francesco Agus, sempre in prima linea su questa vicenda: «Il comportamento della Giunta sulla questione Microcitemico è stata immorale. Un gioco al massacro che non ha avuto vincitori ma solo sconfitti, primi tra tutti i piccoli pazienti e le loro famiglie. Che fine ha fatto il “piano di rilancio” annunciato dall’assessore Doria due mesi fa e mai formalmente presentato? Esiste davvero o è solo un’inqualificabile trovata autopromozionale?».

Il senatore Pd Marco Meloni aveva sollecitato due mesi fa l’intervento del ministro Orazio Schillaci, con un’interrogazione rimasta senza risposta: «Regione e Asl devono intervenire immediatamente, superando l’irragionevole norma che ha separato il Microcitemico dal Brotzu, e comunque prevedendo seri percorsi di formazione. Nei prossimi giorni incontrerò il sindacato degli Anestesisti».

