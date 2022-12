Solo con le big è vera Torres 

Il paradosso è che non solo a livello di prestazioni ma anche di risultati, la Torres ha fatto meglio contro le avversarie più forti: ha battuto Siena e Carrarese, ha pareggiato a Cesena, Rimini, Lucca e Ancona, rischiando di vincere almeno un paio di quelle sfide. Ha invece raccolto troppo poco al “Vanni Sanna” contro le concorrenti dirette: si è fatta battere 2-1 dal San Donato Tavernelle, fanalino di coda che ha vinto solo contro le due sarde, e non è andata oltre il pareggio con Imolese, Vis Pesaro e Olbia. Unica vittoria, quella contro l'Aquila Montevarchi. Ma al ritorno saranno tutte trasferte di fuoco. Oggi con 3-4 punti in più contro le concorrenti dirette, i rossoblù sarebbero vicini ai playoff.

Così Alfonso Greco dopo il match di sabato col Gubbio finito a reti bianchi, con la sua Torres che alla fine si ritrova con un punto meritatissimo, che forse le va persino stretto, ma che comunque la tiene a +5 dalla zona playout. I rossoblù sono in perfetta media da permanenza in serie C senza passare per gli spareggi. Lo sono grazie ai 4 punti ottenuti in due delle partite più rischiose, dove invece hanno fatto il colpaccio a Carrara e appunto il pareggio del “Vanni Sanna” contro la vice capolista Gubbio.

«Ci sono state tante partite all'interno della partita: primo tempo molto bene noi, inizio secondo meglio loro e poi dopo i cambi abbiamo ripreso la gara in mano e quindi quel finale dove poteva succedere di tutto».

Così Alfonso Greco dopo il match di sabato col Gubbio finito a reti bianchi, con la sua Torres che alla fine si ritrova con un punto meritatissimo, che forse le va persino stretto, ma che comunque la tiene a +5 dalla zona playout. I rossoblù sono in perfetta media da permanenza in serie C senza passare per gli spareggi. Lo sono grazie ai 4 punti ottenuti in due delle partite più rischiose, dove invece hanno fatto il colpaccio a Carrara e appunto il pareggio del “Vanni Sanna” contro la vice capolista Gubbio.

I rimpianti

Il paradosso è che non solo a livello di prestazioni ma anche di risultati, la Torres ha fatto meglio contro le avversarie più forti: ha battuto Siena e Carrarese, ha pareggiato a Cesena, Rimini, Lucca e Ancona, rischiando di vincere almeno un paio di quelle sfide. Ha invece raccolto troppo poco al “Vanni Sanna” contro le concorrenti dirette: si è fatta battere 2-1 dal San Donato Tavernelle, fanalino di coda che ha vinto solo contro le due sarde, e non è andata oltre il pareggio con Imolese, Vis Pesaro e Olbia. Unica vittoria, quella contro l'Aquila Montevarchi. Ma al ritorno saranno tutte trasferte di fuoco. Oggi con 3-4 punti in più contro le concorrenti dirette, i rossoblù sarebbero vicini ai playoff.

Crescita

Allo stesso tempo vanno sottolineati i miglioramenti del gruppo, che appare ora più omogeneo sia quando c'è da sostituire qualche infortunato o squalificato, sia quando vengono operati i cambi. Ne sono la prova le prestazioni di Riccardo e Samuele Pinna, difensore e centrocampista, delle punte Sorgente e Luppi, ma anche la maturazione dei giovani Salvato, Heinz, Girgi e Campagna.Oltretutto per la prossima gara (in trasferta con la Fermana) dovrebbe tornare a disposizione l'attaccante Ruocco, non convocato sabato visto il campo pesante non ideale per chi rientra da un problema muscolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata