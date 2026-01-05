VaiOnline
Ctm.
06 gennaio 2026 alle 00:10

«Solo bus elettrici sulle linee 3 e M» 

Il nuovo anno inizia nel segno della transizione ecologica del trasporto pubblico locale. A partire da domani, sulle linee 3 e M del Ctm viaggeranno esclusivamente bus elettrici. Entreranno in servizio i nuovi mezzi equipaggiati con sistemi di ricarica tradizionale e con pantografo. I bus sono dotati di tecnologie di ultima generazione: sistemi audiovisivi avanzati, sensori intelligenti e telecamere per il monitoraggio della sicurezza e della qualità del servizio.

«L’elettrificazione completa delle linee 3 e M contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e al miglioramento della qualità dell’aria, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di sostenibilità ambientale», ha dichiarato il presidente di Ctm, Fabrizio Rodin, «Le linee 1, 3 e M sono linee portanti, molto lunghe che collegano Cagliari e Monserrato».

Sono stati inoltre rimodulati gli orari del servizio per i collegamenti con Quartu Sant’Elena. Per la linea 30 è stata mantenuta la frequenza di 10 minuti nelle ore di punta con un’estensione del servizio serale. L’ultima corsa da piazza Matteotti (Cagliari) verso Brigata Sassari (Quartu) parte alle 23. L’ultima corsa da Brigata Sassari verso piazza Matteotti, invece, è prevista per le 23.10. Per la linea QEX è stata ottimizzata la frequenza nelle ora di punta a 10 minuti, tenuto conto anche dei cantieri in corso lungo la tratta. Anche per la linea QE X c’è inoltre un’estensione del servizio serale. L’ultima corsa da piazza Matteotti direzione Brigata Sassari parte alle 23.25. L’ultima da Brigata Sassari a piazza Matteotti, invece, è prevista per le 22.58.

«Abbiamo accolto le richieste dell’amministrazione comunale di Quartu», ha precisato Rodin, «prevedendo il posticipo delle ultime corse per rispondere in maniera più efficace alle necessità di mobilità dei cittadini».

