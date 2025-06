«Solo briciole per le pale alle porte del parco» 

Il Comitato per la difesa del territorio di Uta chiederà all’amministrazione comunale di Uta di porre rimedio alla mancata contrattazione, con la rinegoziazione, con la società Energia Verde srl, titolare di un impianto eolico installato nel 2003 a Macchiareddu. «Da circa un anno, ormai, il Comitato per la difesa del territorio è impegnato a contrastare la speculazione energetica – spiega Davide Meloni, rappresentante del gruppo – Durante la nostra attività di controllo ci siamo imbattuti nei documenti sulla società Energia Verde Srl, titolare di un impianto installato dodici anni con quattordici pale eoliche (secondo come riportato da alcuni documenti, altri ridurrebbero il numero a sei) – aggiunge – Non vogliamo entrare nel merito dei proprietari, ma riteniamo giusto precisare che l’amministratore unico della società Energia Verde Srl è anche il general manager della Sarda Eolica del Gruppo Saras».

La legge

Secondo il Comitato di Uta, con l’atto riportante la data del 5 marzo 2024, la convenzione con la stessa società viene rinnovata dal Comune fino al 16 giugno 2043, con la possibilità di ulteriori nove anni di proroga. «Ciò che ci stupisce è che, anche se la legge prevede per le compensazioni degli impianti da fonti energetiche rinnovabili ai Comuni una valutazione da un minimo di 0.6% a un massimo del 3%, è stata confermata una compensazione dello 0,6% sul fatturato annuo come da inizio contratto, pur non essendoci nessun vincolo sulla conferma dell’importo delle stesse nell’atto del 2003. Per di più si legge che, per questo ennesimo rinnovo di altri venti anni, la società versa nelle casse del Comune la ridicola somma di diecimila euro, come anticipo da scorporare sulle future compensazioni. Insomma, per la multinazionale del gruppo Saras il paesaggio alle porte del parco del Wwf e del Gutturu Mannu vale briciole».

La richiesta

Il portavoce del Comitato conclude con una richiesta: «Si potrà rimediare a questa mancata contrattazione rinegoziando con la società per un congruo 3% a favore dei cittadini?». L’amministrazione comunale di Uta, contattata per replicare alla domanda posta dal comitato per la difesa del territorio, risponde che attende di ricevere e leggere l’interrogazione prima di rilasciare ogni commento.

RIPRODUZIONE RISERVATA