Sollievo Latte Dolce con Scognamillo 

Latte Dolce 1

Flaminia 1

Latte Dolce (4-3-3) : Carboni, Aru, Canu (1’ st Salaris), Cabeccia, Russu, Piga, Muscas, Olivera (30’ st Piredda), Grassi (30’ st Faye), Kaio Piassi, Scognamillo. In panchina Congiunti, Patacchiola, Pilo, Salaris, Marras, Mureddu, Di Paolo. Allenatore Giorico.

Flaminia (3-5-2) : Chicarella, Penchini, Bradarskiy (44’ st Muti), Fumanti (18’ pt Massaccesi), Benedetti, Boccaccini, Mattia, Tirelli, Celentano (22’ st De Cenco), Lorusso (35’ st Bertoldi), Igini. In panchina Vilardi, Pericolini, A. Celentano, Paun, Montecolle. Allenatore Onofri.

Arbitro : Mascolo di Castellamare di Stabia.

Reti : secondo tempo 5’ Mattia, 32’ Scognamillo.

Note : espulso al 31’ st Massaccesi (doppia ammonizione); ammoniti Kaio Piassi, Canu, Olivera, Celentano, Lorusso, Russu, Massaccesi, Grassi.

Sassari. Il Latte Dolce la raddrizza nel quarto d’ora finale. Un pareggio positivo (1-1) per come si erano messe le cose al cospetto di una Flaminia battagliera. La squadra di Giorico resta così fuori dalla zona playout. I sassaresi nel recupero della prima frazione hanno rischiato di andare sotto sulle conclusioni di Tirelli e Massaccesi. Gli ospiti hanno sbloccato il match con Mattia a inizio ripresa, ma la gara è cambiata al 76’ col secondo giallo per Massaccesi che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica. Dopo 1’ Cabeccia ha recuperato palla sulla trequarti e servito Scognamillo che si è girato e ha pareggiato.

