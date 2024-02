«Sollevavo la sbarra all’ingresso del Forte: oggi sono su Rai 1» 

«Sento di essere qui a rappresentare la Sardegna». Dany Cabras, 30 anni, nato a Cagliari ma vive a Domus de Maria, è ormai una star del “Prima Festival”: assieme a Paola e Chiara e Mattia Stanga ha contribuito a renderlo un momento imprescindibile dell’esperienza Sanremo con ascolti record. Virale il siparietto del pane carasau offerto a Mahmood come portafortuna, come quello del suo personaggio più famoso, quello della mamma sarda apprensiva, che prepara il sugo davanti all’Ariston. Quando la mamma, quella vera, ha scoperto che avrebbe condotto il “Prima Festival” «è svenuta».

Da giorni ormai è nel frullatore Sanremo: «La mattina mi sveglio presto, ci sono tante interviste da fare, poi ricevo il copione e comincio a lavorarci su. Ho molta libertà nei contenuti, per me è come un lavoro». Perché, non è un lavoro? «Ero operaio al Forte Village, so cosa significa stare 10 ore sotto il sole a farmi il mazzo. Qui, tutto sommato, mi diverto».

Il rapporto con Mahmood? «Una persona d’oro. Sono felice che abbia scelto i Tenores di Bitti: questo è un anno particolare per noi sardi». Con Mattia Stanga «abbiamo raggiunto una sintonia incredibile». Paola e Chiara? «Queen assolute». Si dice «orgoglioso» di lavorare con Amadeus, Fiorello invece lo conosceva già: «Dai tempi in cui lavoravo al Forte, lui ha la casa vicino. All'epoca sollevavo la sbarra all’ingresso, ora conduco a Sanremo».( a.d. )

RIPRODUZIONE RISERVATA