Sollevatore per l’accesso, in piscina un aiuto per i disabili 

Accedere alla piscina comunale sarà più semplice d’ora in avanti per i disabili. Il Rotary club cittadino ha consegnato alla società che gestisce l’impianto sportivo un sollevatore per l’accesso alla vasca. Uno strumento fondamentale che permetterà anche a chi ha difficoltà motorie di praticare un’attività che coniuga terapia e sport. L’ausilio è stato acquistato grazie ai fondi raccolti con la Rotary Corre 2023, manifestazione sportiva e ricreativa svolta lo scorso giugno, con oltre 500 partecipanti da tutta l’Isola. Ieri la consegna alla presenza della presidente Claretta Boassa, del suo predecessore Ireneo Picciau, del responsabile del progetto Ugo Scanu, di autorità e associazioni che hanno contribuito al progetto. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA