Sollai: non la vedo da 20 giorni 

Due giorni prima dell’arresto Igor Sollai andava di fretta davanti alle telecamere e ai cronisti della trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto”, arrivati in Sardegna per indagare sulla scomparsa della moglie, Francesca Deidda. Prima ha rifiutato di lanciare un appello alla moglie, torna a casa, ti aspetto , come spesso accade nei casi seguiti dalla trasmissione di Federica Sciarelli. Poi, seduto dentro l’abitacolo della sua auto ha tentato di spiegare: «Io non c’entro niente con la sparizione di Francesca. Come mai non ho presentato denuncia di scomparsa? Non è sparita, solo non risponde al telefono». Palese il forte imbarazzo. Poi l’ulteriore tentativo di depistare: «Non ero preoccupato, eravamo in pausa. Non la vedevo da tre settimane: l’avevo accompagnata dove mi aveva chiesto e ci eravamo salutati. Non so dove possa essere e non posso dire molto altro perché ci stanno lavorando gli inquirenti. Magari ci sono di mezzo altre persone intorno a questa sparizione, se si incastrano tutti gli elementi spero si possa arrivare alla verità. Pensavo che fosse andata dal fratello Andrea, io non l’ho più vista né sentita al telefono. Poi ho saputo che le colleghe e mio cognato avevano denunciato la sua scomparsa».

Igor Sollai in realtà al padre Ignazio, stando a quanto dichiarato in tv alla inviata di “Chi l’ha visto”, aveva detto di aver accompagnato la moglie Francesca in una non meglio specificata comunità pseudo religiosa lungo la strada che da Cagliari porta a San Gregorio, la vecchia orientale. «Spero che mio figlio non abbia fatto quello di cui è accusato», ha dichiarato l’ex proprietario di un market ad Assemini, comprensibilmente provato dall’arresto del figlio con l’accusa di aver ucciso Francesca Deidda e di aver nascosto il cadavere: «Sa, i figli li facciamo, poi vivono la loro vita: spero sia innocente». Altro particolare: Igor Sollai, rimasto solo nella casa di San Sperate, avrebbe chiesto aiuto all’amante per fare la lavatrice.

