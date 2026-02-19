VaiOnline
Triathlon.
Solla verso Kona Ieri i nuovi test nel “lab” rossoblù 

I test decisivi per capire se il percorso è quello giusto. Per l’atleta quartese Giuseppe Solla, 57 anni, una delle figure storiche prima del ciclismo e oggi del triathlon nell’Isola, la preparazione verso il campionato del mondo di Ironman alle Hawaii ha vissuto una giornata “storica” con l’abbraccio ideale del Cagliari Calcio. Perché Solla, per alcune ore, è stato ospite del Pro Lab, struttura di alto livello all’interno della grande palestra Athlon 2.9 di Sestu. Ed è stato seguito, nei test che hanno determinato – in sintesi – il suo stato di forma attuale, dal responsabile dell’area Atletica del Cagliari Mauro Baldus e dalla nutrizionista del club rossoblù, Giovanna Ghiani, ricercatrice dell’Università. Con loro, l’allenatore di Solla, Nardino Degortes, altra figura storica dello sport sardo, e il presidente dell’Athlon Davide Dotta.

Il 10 ottobre Solla sarà al Mondiale Ironman per la Dds di Milano nella categoria 55-60, dopo aver strappato il pass all’Ironman di Cervia. Sarà un’edizione di altissimo livello perché “riunificata” a Kona e quindi con meno posti a disposizione: 3800 metri di nuoto in mare, 180 km in bici (senza scia) e infine la maratona, 42.195 metri. Al Pro Lab, dopo alcuni esami legati alla postura, Solla – con gli elettrodi spia per l’esame degli impulsi muscolari – ha effettuato dei test di corsa e camminata su uno speciale tappeto che esamina ogni movimento anche grazie all’apporto di alcune telecamere. Testato anche il figlio di Solla, Leonardo, 17 anni, triatleta agonista e promessa di questo sport. (e.p.)

