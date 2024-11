Solla re in casa, uta sorride anche  a spazzafumo 

Claudio Solla ed Elisa Spazzafumo si aggiudicano la 26ª edizione della Maratonina di Uta, Edoardo Cittadini e Lisa Orrù dominano la 10,5 km. Nella mezza maratona più longeva dell’Isola, Claudio Solla, padrone di casa in forza al Cagliari Marathon Club, vince per il terzo anno di fila correndo il suo miglior crono sulla distanza, 1h09’26”, davanti a Pasquale Rutigliano della Bitonto Runners già protagonista dell’edizione 2019 e a Marco Mattu, portacolori della Cagliari Marathon.

Esordio felice sulla distanza per Elisa Spazzafumo viareggina in forza all’Edoardo Sanna Elmas che con 1h20’34”si è imposta su tutte e ha preceduto la sassarese dell’Ichnos Veronica Pala, seconda col nuovo personale di 1h26’22” ed Elisa Contu di Buddusò 1h26’42” anche lei miglioratasi. Nella 10,5 km primi Edoardo Cittadini, della Runners Cagliari, in 34’08”, e Lisa Orrù, della E. Sanna Elmas, in 39’11”.

Mezza maratona. Maschile : 1. Claudio Solla (M40, Cagliari Marathon) 1h09’26”, 2. Pasquale Rutigliano (M45, Bitonto Runners) 1h11’14”, 3. Marco Mattu (M40, Cagliari Marathon) 1h11’56”, 4. Tiziano Melia (M45, Buddusò) 1h14’28”, 5. Mario Lagana (Elmas) 1h14’54”, 6. Antonio Doneddu (M35, San Teodoro) 1h115’07”, 7. Filippo Casu (M40, Isolarun) 1h16’08”, 8. Simone Saiu (M45, Assemini) 1h16’12”, 9. Michele Cuccu (M35, Portoscuso) 1h16’16” 10. Antonio Carta (San Teodoro) 1h16”54. Femminile : 1. Elisa Spazzafumo (Elmas) 1h20’34”, 2. Veronica Pala (F35, Ichnos Sassari) 1h26’22”, 3. Elisa Contu (F35, Buddusò) 1h26’42”, 4. Elena Malune (F35, Blue Tribune) 1h33’46”, 5. Carmela Romeo (F35, Studium SS) 1h34’33”, 6. Silvia Pala (F40, Runners Oristano) 1h36’07”, 7. Chiara Affinito (F40, Cagliari M. Club) 1h39’26”, 8. Donatella Pili (F45, Atl. Uta) 1h40’03”, 9. Claudia Manca (F40, Sulcis Carbonia) 1h41’16”, 10. Fabiana Secci (F50, Cagliari Atl. Legg.) 1h41’53”.

10,5 km. Maschile : 1. Edoardo Cittadini (Runners Cagliari) 34’08”, 2. Michele Merenda (M40, Cagliari Marathon Club) 35’36”, 3. Francesco Pinna (M40, Guspini) 36’15”, 4. Dario Zara (Libertas Campidano) 36’20”, 5. Christian Concas (M35, Cagliari MC) 36’49”. Femminile : 1. Lisa Orrù (F45, Elmas) 39’11”, 2. Enrica Pintor (F40, Isolarun) 43’18”, 3. Cristina Sonedda (F55, Elmas) 43’36”, 4. Marta Ibba (Buddusò) 45’01”, 5. Michela Salis (F35, Selargius) 45’16”.

