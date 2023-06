Solla, Il terzo posto sfuma dopo l’arrivo 

È il problema delle rolling start: se parti dopo, puoi anche arrivare dietro all’arrivo ma ritrovarti davanti in classifica. Proprio ciò che è capitato al filippino Richard Hall, categoria 50-54, che ha concluso per quarto l’Ironman Philipines, quando Giuseppe Solla aveva già tagliato il traguardo da un minuto, terzo assoluto e primo della stessa categoria. Il calcolo dei tempi, però, ha riportato il triatleta quartese, andato all’attacco nei chilometri finali della maratona e convinto di aver ormai staccato il rivale, alle sue spalle: 10.14’18” contro 10.15’32”. Per entrambi c’è la qualificazione al Mondiale (quest’anno a Nizza, non a Kona), per Solla la gratificazione di una prova solida dal punto di vista fisico e notevole da quello caratteriale, dopo i canonici 3,8 km di nuoto, 180 km di ciclismo e 42,195 di corsa sempre sotto una pioggia violenta, che in bicicletta ha creato non pochi problemi a molti dei quasi 400 partecipanti. Podio o no, resterà un’impresa indimenticabile.

Cross in Belgio

Coraggiosa anche la prestazione di Ruslan Farci, ventenne ussanese della Karel Sport, impegnato in Belgio tra gli élite nella prova di Coppa del Mondo che assegnava anche i titoli europei Xterra. L’allievo di Jim Thijs ha chiuso al 28° posto e secondo degli italiani nella prova vinta dal francese Felix Forissier. Tra i protagonisti del campionato italiano di Gavoi, nono Michele Bonacina, seconda Sandra Mairhofer, a 63” dalla svizzera Loanne Duvoisin. In tutto erano 686 i partenti (82 dei quali nella categoria Pro), 616 all’arrivo. ( c.a.m. )

