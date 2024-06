“Solky Summer Camp”: studiare in vacanza 

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Sant’Antioco lancia il progetto “Solky Summer Camp”. Si tratta di un’attività estiva dedicata all’apprendimento della lingua inglese, di carattere sperimentale, strutturata come vacanza studio, della durata di 2 settimane, dal 29 luglio al 9 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. L’iniziativa prevede la combinazione di un corso di lingua inglese con attività sportive, ludiche, ambientali, archeologiche. Potranno aderire fino ad un massimo di 50 ragazzi che nell’anno scolastico 2023/2024 abbiano frequentato la scuola secondaria di primo e di secondo grado da non ripetenti.

Il Comune finanzierà 25 borse di studio per la partecipazione totalmente gratuita di ragazzi meritevoli, quindici delle quali a favore di studenti non ripetenti che abbiano frequentato la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2023/2024, e le restanti dieci a favore di studenti non ripetenti che abbiano frequentato la scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2023/2024. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il giorno 8 luglio in modalità online.

