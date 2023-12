Solitudine, concorso deserto 

Una “porta d’ingresso” accattivante, alla Solitudine, per dare la giusta dimensione alla montagna-simbolo. A quella Zona a protezione speciale che rappresenta un caposaldo, tra turismo sostenibile e richiami deleddiani. E poco importa se il concorso di progettazione “Sinnu alla Zps del monte Ortobene” è andato pressoché deserto (con una sola proposta arrivata e ritenuta non coerente con il bando, ndr ): il Comune di Nuoro non demorde, rilancia. «Al posto del concorso di idee cercheremo un’altra formula, magari con una risonanza nazionale e aprendoci all’ordine degli architetti - spiega il sindaco, Andrea Soddu -. La mia intenzione è quella di studiare un ingresso innovativo al Monte. Penso che nel 2024 calendarizzeremo di nuovo questo progetto».

Nuova luce

La montagna dei nuoresi rappresenta il tassello da cui partire, la base del rilancio. Nuoro investe sulle sue bellezze naturalistiche, sulla sua storia. Così, la valorizzazione della zona della Solitudine ritorna d’attualità. «In quel luogo della città abbiamo tante “tensioni” da risolvere dal punto di vista naturalistico e ambientale - dice il primo cittadino -. Innanzitutto, lì abbiamo l’ingresso al parco, che è la cosa più importante del capoluogo, se consideriamo l’aspetto monumentale e il verde. Poi, abbiamo la chiesa della Solitudine, che non è valorizzata mentre dovrebbe essere un tempio, una sorta di mausoleo con le spoglie della nostra scrittrice premio Nobel, Grazia Deledda. Inoltre, poco sotto c’è un importante impianto sportivo che sorge in un’area un po’ degradata, sotto il profilo dell’assetto e della coerenza ambientale. Ecco perché abbiamo pensato a un concorso di idee progettuali, in grado di far conciliare le esigenze dei residenti, dei turisti, dell’urbanistica e dell’ambiente. Il precedente bando è stato sospeso perché è arrivata solo una proposta, oltretutto non ritenuta idonea. L’idea, però, resta in piedi: d’altronde, stiamo parlando di una Zps e di un luogo dove stiamo facendo parecchi investimenti, basti pensare all’area di Farcana (pista ciclabile, sentieristica, ndr ). Insomma, deve avere un ingresso bello e coerente con queste grandi tematiche».

Spazio alle idee

Il primo bando varato dal Comune non ha dato i frutti sperati. Ma ha fatto capire le intenzioni, la rilevanza di una “visione”. Come si evince dalla determina 863 del 16 marzo scorso «il progetto di Sistemazione dell’ingresso nuorese alla Zps monte Ortobene prevede una spesa complessiva di 2,4 milioni di euro». Soddu puntualizza: «La certezza è che ci vuole un concorso. A mio avviso l’amministrazione non può dare un incarico a un progettista, dove i documenti di progettazione li fa il Comune. Bisogna mettere sul tavolo più idee, lo spettro deve essere ampio. Per esempio, pochi mesi fa al museo Man alcuni architetti della Penisola hanno fatto alcune proposte interessanti». Dunque, si riparte dalla Solitudine, dalla magia di Maria Lai e dalla sua opera dedicata a Grazia Deledda.

