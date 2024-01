solito avvio lento: l’esperia sconfitta 

Virtus Roma 77

Esperia 64

Virtus Roma : Banach 7, Petrucci 8, Whelan 12, Frisari 3, Casale ne, Valentini 11, Zoffoli 5, Pellegrinotti ne, Salomone ne, Rocchi 22, Giacomi 3, Ngnoudie 6. Allenatore Tonolli

Esperia Cagliari : Corsi ne, Ca- briolu 6, Mercenaro, Kucan 14, Floridia 2, Potì 9, Thiam 5, Picciau 13, Locci 13, Sanna 2. All. Manca

Parziali : 25-10; 39-28; 57-48



Una falsa partenza pagata a caro prezzo. Nulla da fare per l’Esperia, superata per 77-64 dalla capolista Virtus Roma nel 7° turno di ritorno della B Interregionale.

Nonostante un’altra serata di magra al tiro pesante (appena 5/24), i granata sono stati in grado di giocare per 30 minuti alla pari contro i capitolini, favoriti per la promozione in B nazionale. Ma nel bilancio complessivo pesa un approccio troppo morbido, con un break iniziale di 16-0 concesso agli avversari e il primo canestro dal campo arrivato dopo oltre 5’. La sconfitta lascia gli esperini nella zona centrale della classifica, a metà strada tra zona playoff e playout. Decisivi saranno gli ultimi 4 turni della regular season, a cominciare da quello in programma sabato prossimo, a Monte Mixi, contro L’Aquila.

L’inizio è un monologo della Virtus, che chiude ogni varco a Kucan e Thiam e si ritrova alla prima sirena avanti di 15. I cagliaritani sistemano la difesa sull’indiavolato Rocchi e pian piano riducono il gap, risalendo progressivamente la china fino al -5 in avvio di ultimo periodo grazie alla schiacciata di Thiam.

Nel finale, però, un canestro con fallo e un antisportivo comminato a Potì aiutano i romani a riprendersi l’inerzia e firmare il parziale che chiude i giochi.



