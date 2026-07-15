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16 luglio 2026 alle 00:32

Soliti disordini dopo la sconfitta: 141 fermi a Parigi 

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PARIGI. Centoquarantuno persone sono state fermate martedì notte a Parigi e nel suo hinterland a margine della semifinale mondiale persa dalla Francia con la Spagna: lo riferisce la prefettura parigina. Questi arresti sono principalmente legati «all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso», precisa la prefettura, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Secondo i dati di Mediamétrie, il match disputato il 14 luglio, giorno della Festa Nazionale che ogni anno celebra la Presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789, è stato visto da 20,2 milioni di telespettatori.«Congratulazioni alla Spagna per questa qualificazione. Grazie ai Bleus di aver portato con impegno i nostri colori. La sconfitta di questa sera è difficile ma questa squadra è giovane e piena d'avvenire»: ha scritto in un messaggio pubblicato su X a tarda notte il presidente Emmanuel Macron. “Stella filante”, titola il quotidiano sportivo francese L'Equipe, aggiungendo: “Impotenti dinanzi alla Roja, i Bleus hanno mancato il match e non strapperanno una terzo titolo mondiale. Sabato la finale per il terzo posto sarà l’ultima partita da ct di Didier Deschamps». Al suo posto è pronto Zinedine Zidane.

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