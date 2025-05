Solisti e orchestre, baby musicisti tra i migliori d’Italia 

I giovani musicisti della scuola media di via Custoza conquistano il podio nazionale. Un vanto per Selargius, per la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 1 Patrizia Fiori, e per l’insegnante di pianoforte Francesca De Santis che ha accompagnato la delegazione di studenti al concorso di esecuzione musicale all’Auditorium del Conservatorio di Trento. Protagonisti gli alunni delle classi prima, seconda e terza del corso a indirizzo musicale, che ha aggiunto un nuovo prestigioso riconoscimento al palmares grazie al titolo di miglior scuola partecipante.

Il concorso, fra i più importanti a livello nazionale, ha visto la partecipazione di più di 20 scuole provenienti da tutta la Penisola e di quasi 2mila allievi che si sono esibiti in tre intense giornate su più categorie: solisti, duo, trio, quartetti, ensemble e piccole e grandi orchestre. «Una grande festa musicale che è culminata in una sobria ma coinvolgente manifestazione», racconta l’insegnate di pianoforte, «e che ha visto la nostra scuola ancora una volta premiata per il suo valore e il suo impegno nel portare avanti questo arduo ma appagante percorso». Complimenti che si aggiungo a quelli dei vertici della scuola: «Grazie ai nostri giovani musicisti per l’impegno, la passione e il talento dimostrati. E complimenti alle insegnanti che li hanno accompagnati a raggiungere questi importanti successi».

