Solingen, il siriano fermato era dell’Isis e doveva essere espulso 

BERLINO. La procura federale tedesca ha convalidato il fermo e confermato il sospetto: il siriano di 26 anni, che si è consegnato alle forze dell'ordine per la strage di Solingen «condivide l'ideologia di Isis» e si è «unito» all'organizzazione terroristica prima del 23 agosto. Nella città tedesca del Nordreno-Westfalia, due giorni dopo il massacro che ha trascinato nel lutto una comunità in festa per il giubileo dei 650 anni, si piangono i morti e si elabora lo shock fra celebrazioni religiose e riti collettivi. E ai tedeschi arrivano anche le parole del presidente Sergio Mattarella, che ha espresso il cordoglio «per il vile attentato». Nella tragedia c'è almeno una buona notizia: le quattro persone fino a ieri in pericolo di vita sono uscite dalla situazione di rischio, come ha annunciato la polizia di Duesseldorf. E fra gli otto feriti, sei uomini e due donne, non ci sono italiani. Sulle tre vittime di questa ordinata cittadina da 161 mila abitanti, famosa peraltro proprio per i suoi coltelli, nella Repubblica s'infiamma il dibattito politico. A surriscaldare gli animi anche la circostanza che l'attentatore avrebbe dovuto essere espulso nel 2023. A Bielefeld, dove era arrivato a dicembre del 2022, il siriano non aveva ottenuto il diritto di asilo e avrebbe dovuto essere rimandato in Bulgaria. Al Hasan non figurava nella lista dei soggetti pericolosi della scena islamista.

Tensione in Francia

Dalla Germania alla Francia, l'autore dell'attacco alla sinagoga di La Grande-Motte, arrestato sabato sera a Nîmes dopo una breve fuga, è un algerino di 33 anni, in regola con i documenti di soggiorno in Francia. Un arresto che fa tirare un sospiro di sollievo tra gli ebrei francesi, ma che non fuga i timori di nuovi attacchi di matrice antisemita. Anzi, l'allarme, già alto a partire dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre e la guerra a Gaza, sembra destinato a crescere. Gli investigatori hanno impiegato solo una quindicina di ore per rintracciare il sospettato, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza a volto scoperto mentre tentava di appiccare il fuoco alla sinagoga poco prima delle 8.30 di sabato, subito prima della funzione mattutina dello Shabbat. Un "attacco antisemita" che non ha causato vittime ma avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia assoluta.

