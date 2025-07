Solinas, un perito per valutare l’immobile 

L’ingegnere Antonio Miai, nominato ieri dai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale, stabilirà il valore dell’immobile di Capoterra venduto dall’ex presidente della Regione Christian Solinas per 550mila euro (375mila versati) all’imprenditore cagliaritano Roberto Zedda che, per la Procura, sarebbe il prezzo di una tangente pagata in cambio di un «asservimento» per alcuni appalti legati a termoscanner.

Ieri mattina il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda ha nominato anche i periti per trascrivere le intercettazioni. Due le vicende contestate dal pm Giangiacomo Pilia: quella legata alla vendita dell’immobile di Capoterra (che per la Procura varrebbe non più di 72mila euro) e una su una presunta nomina in Regione in cambio di una laurea ad honorem in un’università in Albania e di corsi in un ateneo telematico. Oltre all’ex governatore Solinas e all’imprenditore Zedda è imputato anche l’ex consigliere regionale Nanni Lancioni, ritenuto mediatore dell’affare della casa. Nella seconda contestazione, invece, l’ex governatore avrebbe promesso la nomina di Roberto Raimondi alla direzione di un Ente regionale in cambio di una laurea ad honorem in Albania e di corsi in un’università telematica. Imputati anche l’ex consulente Christian Stevelli, il rettore di Tirana Arben Gjata e di E-Campus, Alfonso Lovito.

RIPRODUZIONE RISERVATA