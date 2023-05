Solinas ultimo nel gradimento ai governatori  

Con il 20 per cento del gradimento, il presidente della Regione Christian Solinas (Psd'Az) è ultimo nella classifica dei governatori in Italia, secondo un sondaggio Swg. Il sondaggio è stato effettuato su un campione di circa 11mila persone nel periodo tra marzo e maggio.

A guidare la speciale classifica c’è Luca Zaia (Lega), governatore del Veneto, con il 69 per cento dei consensi. Nel ranking dell'operato dei presidenti di Regione seguono a pari merito con il 64 per cento Stefano Bonaccini (Pd centrosinistra), governatore dell'Emilia Romagna e Massimiliano Fedriga (Lega) del Friuli Venezia Giulia. Con il 49 per cento dei consensi c’è poi il presidente della Campania Vincenzo De Luca (Pd Centrosinistra), che ottiene il quarto posto. Sempre stando al sondaggio Solinas è anche quello che in un anno, rispetto alla precedente rilevazione, ha perso più punti (8).

Le opposizioni non si sono lasciate sfuggire l’occasione per commentare. Dice Piero Comandini, consigliere regionale e segretario del Pd: «Un’amministrazione tanto spregiudicata quanto inefficace come quella del governatore Solinas non poteva che vederlo come il fanalino di coda tra tutti i governatori».Per Maria Laura Orrù, consigliera di Alleanza Rosso-Verde, «il presidente e la sua maggioranza di centrodestra non hanno saputo restituire le promesse fatte».Interviene anche Desirè Manca (M5S): «Più in basso di così non si può scendere, più in basso di così si può solo scavare. Il tonfo del presidente Solinas è rumoroso ».

