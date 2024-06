Solinas sul entrodestra  «A Oristano gettate le basi del caos» 

Venerdì a Oristano il centrodestra ha organizzato un primo confronto post-batosta elettorale delle Comunali. «Abbiamo gettato le basi per il rilancio, dobbiamo allargare il perimetro», hanno spiegato i segretari dei partiti al termine del vertice. Per il momento, l’obiettivo sembra lontano. Il Psd’Az, che aveva deciso di non partecipare, ieri è tornato alla carica per voce del suo segretario, l’ex presidente della Regione Christian Solinas. «Gettate le basi per continuare nel caos...», è il titolo di un suo post su Facebook pubblicato ieri. A convocare il vertice, il coordinatore regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, per fare il punto dopo il flop alle amministrative nelle città importanti. Ed è proprio contro il deputato azzurro che si scaglia l'ex presidente della Regione, o meglio in riferimento alle dichiarazioni rilasciate ai contesti al termine dell'incontro di Oristano, disertato dai sardisti:

«Oggi sono state gettate le basi per rilanciare il centrodestra sardo - le parole di Pittalis - con la necessità di aprire al contributo di tutta la società civile isolana che non si riconosce nel centrosinistra. Bisogna allargare il nostro perimetro». A corredo del commento social di poche parole, Solinas ha postato un video con un'immagine del vertice di venerdì scorso con tutti i leader seduti al tavolo nella sede cittadina di FdI, con in sottofondo il brano del compositore romano Armando Trovajoli "Brutti, sporchi e cattivi" dall'omonimo film di Ettore Scola.

Solinas aveva annunciato di non partecipare al tavolo di coalizione in una lunga lettera inviata a Pittalis. «Con chi dovremmo fare l'analisi del voto, con soggetti politici o singole persone che alle ultime elezioni amministrative erano schierati chi con il campo largo, chi con i civici, chi un po' qua e un po' là? Io credo che i cittadini sardi non capirebbero le immagini di un tavolo al quale siedono insieme persone che hanno fatto percorsi diversi. E che stanno trasformando quell'idea politica e quella forma di governo- che fino a qualche tempo fa aveva in mano la Regione e i grandi centri dell'isola- in una sorta di grande albergo a ore, ad assetti variabili».

