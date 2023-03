Solinas si salva, sfiducia respinta 

Solinas ha stigmatizzato i toni usati ieri in Aula dalle opposizioni. «Noto un grande degrado. Si può non essere d’accordo, ma la grammatica istituzionale non deve consentire il decadimento del lessico in quest’Aula».

Quello del governatore è stato il ventisettesimo intervento della giornata. «Il dibattito ci ha restituito la portata strumentale della mozione di sfiducia», ha spiegato , «registro il tentativo di usare l’Autonomia differenziata come grimaldello per cercare di forzare la mano in questo finale di legislatura in virtù di riposizionamenti in vista del voto». E, «considerato che ci ritroviamo dinanzi a un’opposizione priva di verità e senza alcun progetto, mi sento rinfrancato perché governeremo per altri quindici anni». Entrando poi nel merito della mozione, cioè il parere favorevole al decreto Calderoli espresso in conferenza delle Regioni, ha ricordato che «è di competenza del presidente della Regione, nessuna delle regioni speciali ha votato contro, e chi l’ha fatto, l’ha fatto per questioni ideologiche».

La mozione di sfiducia riguardava il parere favorevole di Christian Solinas al decreto sulle Autonomie differenziate, ma in Aula si è trasformata in un processo su tutto il suo operato in questa Legislativa. Ed è stata bocciata: 21 voti favorevoli, 36 contrari e un astenuto. Bocciata, secondo il presidente della Regione, «non per meriti miei o di questa maggioranza, ma perché si è trovata davanti la peggiore minoranza della storia autonomistica».

«Atto strumentale»

«Degrado in Aula»

Il riferimento, probabilmente, è alle parole usate dai consiglieri del Movimento Cinquestelle. Roberto Li Gioi, in particolare, ha parlato di «totale disinteresse a governare da parte di Solinas», di «un modo sprezzante di gestire il potere. Ed è sfrontato quando si erge a paladino della resistenza culturale, proprio dopo il parere favorevole alle differenziate espresso saltando a piè pari il Consiglio per svendere l’Isola». Desirè Manca ha sottolineato che «il presidente in quattro anni non si è mai fatto vedere in quest’Aula, è solo riuscito ad aumentare il suo staff, si è fatto impugnare dieci leggi. Ma io do la colpa ai colleghi che in quattro anni l’hanno sempre sostenuto». Sempre la consigliera pentastellata ha annunciato, a nome di tutti i gruppi di minoranza, una mozione di sfiducia contro l’assessore alla Sanità Carlo Doria dopo le polemiche sulla mancata convocazione dei consiglieri dell’opposizione sulle questioni che riguardano la sanità del Nord Sardegna.

Il dibattito

Il dibattito è stato aperto dal primo firmatario della mozione, il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau: «Il Consiglio è stato svilito e escluso da scelte fondamentali per la nostra Isola, i colleghi di maggioranza che voteranno contro questa mozione saranno corresponsabili dello svilimento di questa Assemblea». Rivolto alla maggioranza, Roberto Deriu del Pd ha detto che «questo voto di sfiducia deve farvi discutere, lo dico a voi che confermate la fiducia a qualcuno che intendete revocare: vedremo se sarete in grado di ricandidare Solinas per un secondo mandato». Francesco Agus (Progressisti) ha fatto riferimento al disprezzo di Solinas «per quest’Aula e, tutto sommato, per il nostro Statuto».

Forza Italia

Come previsto, le voci più taglienti in maggioranza sono state quelle di Forza Italia. Per Alessandra Zedda il parere espresso in Conferenza delle regioni sarebbe dovuto essere «concertato». L’ex assessora ha anche ribadito la posizione già manifestata dagli azzurri mesi fa, e cioè la necessità di accelerare l’azione di governo in questi ultimi mesi di legislatura su temi come la Riforma degli enti locali, la continuità aerea e i trasporti interni, ma anche sulla sanità, «considerato che Ares e Asl non dialogano». Ora, ha concluso, «chiediamo di usare il tempo che resta per poter dire ai sardi che nel 2019 hanno scelto bene». Per Michele Ennas (Lega), «è singolare discutere di autonomia differenziata dopo che il testo è stato modificato con l’inserimento del principio di insularità».

La difesa

Strenua difesa del governatore da parte di Domenico Gallus (Psd’Az), che ha evidenziato le «forti strumentalizzazioni della minoranza». Per il Psd’Az è intervenuto anche Giovanni Satta. Oggi alle 18 è in programma un vertice dei sardisti per decidere, dopo le dimissioni di Franco Mula, chi sarà il nuovo capogruppo. La scelta dovrebbe ricadere proprio su Satta.

