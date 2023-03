Solinas, resa dei conti in Consiglio 

Prima della seduta è in programma alle 15 una riunione dei capigruppo di maggioranza. Il presidente dell’Assemblea Michele Pais intende verificare le reali intenzioni dei partiti di centrodestra in un momento molto delicato: oggi alle 16 è all’ordine del giorno in Consiglio regionale la mozione di sfiducia (prima firma di Gianfranco Ganau del Pd) contro il governatore Christian Solinas che, secondo l’opposizione, sarebbe responsabile «di aver espresso in Conferenza delle Regioni il parere favorevole a una riforma (il disegno di legge Calderoli sulle Autonomie differenziate ndr.) che non è stata oggetto di confronto con le parti politiche e le parti sociali», e di «avere svilito il ruolo del Consiglio regionale, assumendo, in solitudine, una decisione di portata storica per la nostra Isola e per la sua autonomia e che invece sarebbe dovuta scaturire in seno all’Assemblea».

Attriti

In questo periodo, il presidente della Regione non gode di grandissima popolarità tra gli alleati, sia all’interno del suo stesso partito che tra le altre forze politiche. Sull’approccio rispetto alla legge Calderoli, per esempio, Forza Italia è stata molto dura. «Chi ha detto di sì in nome della Sardegna ha compiuto una mossa incauta. Noi vogliamo leggere bene questa proposta e iniziare a riscriverla», era stato il commento del coordinatore regionale e deputato azzurro Ugo Cappellacci, e non diversamente si erano espressi tutti i consiglieri del gruppo in Consiglio regionale.

Problemi in casa

Nei giorni scorsi Franco Mula si è dimesso da capogruppo del Psd’Az. Per ora fa parte ancora del partito dei Quattro Mori, ma sono tante le voci su un suo prossimo passaggio in Fratelli d’Italia. Potrebbero lasciare il gruppo – senza necessariamente approdare in Fdi - anche i presidenti delle commissioni Bilancio e Attività produttive, Stefano Schirru e Piero Maieli, e il consigliere Fabio Usai. Maggiore chiarezza sarà fatta al prossimo vertice del partito che Solinas ha chiesto a Giovanni Satta (prossimo capogruppo) di convocare. L’incontro potrebbe tenersi oggi stesso, o forse domani.